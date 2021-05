Froggys & Kronas: una zaga premonitoria

Facebook Twitter Email WhatsApp

Inspirado en la modernidad electrónica, estallada de imágenes, sonidos, pantallas, pero por sobre todo basado en lo que hizo y deshizo históricamente al Ser Humano: La Envidia, El Miedo y El Odio, los videos de la Saga FROGGYS & KRONA comenzaron desde el 2010 como un reflejo roto y abstracto de esta Sociedad Moderna, donde se reflejaron no sólo distintos factores metafóricos de cómo el Humano es invadido por sí mismo, sino una serie de factores cuasi apocalípticos que obviamente devendrían en un futuro cercano, debido al persistente camino oscuro que está tomando el Planeta en materia de relaciones humanas.

Era lógico pensar que si la saga iría creciendo con el tiempo, se le abordaría a su trama de personajes reunidos en el Pueblo ficticio de Tammerlane, un paréntesis exterso e inserto a la simple vista, donde sucederían ciertos hechos que derivarían en el apocalipsis de este universo.

Los Froggys y sus seres humanos de Tammerlane se anticiparon a lo que hoy vivimos: la Era del Disfrazado y la Era de las Mascarillas. En muchos aspectos, su historia sin fin habla de que vamos camino a estar enmascarados, con la boca tapada, que tendremos distancia, miedos insentatos, horror, y padeceremos mentiras. Principalmente el juego de los Froggys es hacer creer que todo es una gran fábula, pero esa «anécdota» de invasores va calando fuerte en la Sociedad de Tammerlane. Así como hoy vemos casos de gente pisoteando gente, pero luego vendiendo tickets para el Recital del Amor (en el sentido que se quiera considerar esta frase), así vamos cada vez más al abismo. Porque el cinismo es la peor trampa que el ser humano puede llevar dentro. Y por ende, no despertar jamás hasta arrasarlo con todo.

En esta época de pandemia de CORONA-VIRUS o COVID-19, hemos visto como el miedo y la deshumanización están a la orden del día. La empatía solo sirve para simpatizar, y para tener mayores y «cordiales» distancias. He visto en carne propia como la situación laboral me ha llevado a ser vaciado, estafado, robado, quitado de lugares, por el simple echo que no convenía al decir la verdad. Y es que ni siquiera uno puede hoy quitarle la máscara a la gente por un rato, que enseguida, apoyados en una doble moral careta, entierran con mentiras, sólo por el echo de triunfar y sobrevivir en esta guerra silenciosa donde sucede el «Sálvese quien pueda.»

La Saga FROGGYS & KRONA fue marcando ese camino sobre lo que nos está sucediendo desde siempre, y aún más, desde ahora.

El juego está en sumergirse en esas imágenes. Olvidarse que en el fondo quizá todo sea un gran Drama y una narración Filosófica de este Planeta Demente, para ver, descubrir y redescubrir una serie de videos que parten desde lo más escencial del cine, como ser la Animación, el Stop Motion, el Cine Mudo, y una musicalización que adentra en ese universo de Horror, Comedia, Sketche, Clip, Aventura & Tragedia.

* La Envidia carcome. Los seres libres son aislados/encerrados/callados/ maniatados/asesinados…

ONE FROGGY SNUFF (2010) * episodio #01

* Las Máscaras del Odio. Aquí se forma la trilogía de la Envidia, Miedo y Odio. Los asesinos de alma son los primeros en tener una aparente vida pacífica e inocente, pero esconden muchos cadáveres en el placard…

THREE FROGGY SNUFF (2010) * episodio #03

* Una fabulilla al estilo cine mudo donde se revela que la Inocencia es el portal de entrada para la Invasión de la Envidia, Miedo y Odio. Un Castillo, un puñado de personajes y una tormenta, siempre ha sido la mejor manera de narrar al mundo en un micromundo donde el horror siempre será enfrentarse a ellos mismos. Bonus data: un simple niñato Billy será el principio del fin del Pueblo de Tammerlane…

4TH FROGGY SNUFF : AN AMERICAN BLUE CAMPING IN A CASTLE AFTER MIDNIGHT (2010) * episodio #04

4TH FROGGY / THE REMAKE (2020) * episodio #13

* La tevé, o los medios de comunicación en sí mismos, nunca han comunicado mucho más que demencia. Se dice que con la televisión se aprende, pero también nos pudre la raíz cerebral y nuestro conexión con la tierra. El morbo, el abuso, la locura, no es más que un irreverente Show donde el humano hace fila para aplaudir y digerir sin filtros…

CON CALIGARI A TOMAR LA LECHE (2012) * episodio #07

* Suele hablarse de «Desaparecidos» a aquellas personas que son convenientemente borradas del mapa, porque sus ideales atentan contra el orden impuesto por los Monstruos. En este caso, también se demuestra que no sólo se desaparecen personas, sino que también se borran identidades. Hoy por hoy ya no hace falta desaparecer a mucha gente: sin ir más lejos, vivimos en un mundo psicópata donde la gente ya de por sí se calza su propia máscara para pasar de Rebelde a ser un Monstruo más. Hoy en día, vemos el arte & familias infectadas de hipocresía, de farsa, y donde hasta tu pariente más cercano es capaz de matarte/eliminarte, si no te acoplas al Sistema que todo lo brinda. Y esos asesinatos, así como los efectuados por los Monstruos, se suceden con la intención individualista del vencer. Aquí en este video, vemos que la única esperanza de Resistencia para el futuro es Desaparecida, Enmascarada, y que en un futuro desatará una tormenta tal, que acabará eliminando a la propia Resistencia con farsas y mentiras. Aún no ha llegado ese episodio FROGGYS & KRONA donde se explaya las secuelas de este episodio, pero queda a la vista, que conforme avanzan estos días en el Planeta, somos más los que estamos desapareciendo en manos de la persona menos esperada, la que más confiamos, y que la que enmascarada en la mentira e hipocresía, con carisma sonríe mientras apuñala.

Y sí, una última apreciación: al futuro lo sigo viendo cada vez más terrible…

KRONA VERSUS FROGGYS :: STORY OF LOOPS (2016) * episodio #10

* Los Froggys están aquí! Pero nadie los ha visto. Ése es el misterio que debe resolver el Detective Henry Chandler. Y la mejor explicación a por qué estamos Invadidos pero aún no nos hemos dado cuenta, es porque los Froggys de la Envidia, Miedo y Odio habitan en el interior de cada uno, y es desde allí donde operan para dividir, destruir y reinar…

KRONA 3 :: THE FROGGY CASE (2018) * episodio #11

* La Confrontación: Tras tomar conciencia que estamos siendo Invadidos por los Froggys de la Envidia, Miedo y Odio, enseguida asoma la idea que ya nada se puede hacer contra ello, porque estamos sumergidos en un Cortocircuito. Los derechos humanos e individuales, luchados desde el origen de la historia humana, son doblegados por los propios humanos que ahora quieren acaparar todo. La Carne, el Objeto, el Sexo, y las discusiones y peleas tontas creadas alrededor de ello, confunden, y nos hacen ir a una tangente donde escapamos del verdadero sentido de por lo que tenemos que luchar. Hoy sabemos todo lo que necesitamos como Derechos Humanos. Sin embargo estamos confrontados, y en todos los frentes se Queman Brujas, se Señala, se Cela, se Desarticula. El ser humano, comenzó a ver que su refugio y manada es un «riesgo», y la gente ya no comparte, sino se satisface. Crecerá el lucro, el abuso, la posesión, la humillación, la mentira. Y hasta el arte, el pensamiento y las palabras ya no tendrán sentido, porque hablar en serio o ser realista ya será algo incómodo. Finalmente, el humano se atendrá al entretenimiento y a poseer: el resto ya no importará nunca más…

THE FROGGY GAY (2020) * episodio #12

