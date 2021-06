Abrazo al Parque Agronomía, para que la UBA lo reabra al público

Facebook Twitter Email WhatsApp

El Sábado 27 de Junio, el Movimiento Agronomía Abierta realizó un «abrazo» al Parque Agronomía, tercer pulmón verde de la Ciudad, para reclamar por su reapertura. La UBA lo cerró hace un año y medio.

La pandemia impuso no amontonarse en lugares cerrados. Entonces, ¿qué mejor que darse una vuelta porel parque de la facultad de Agronomía, lleno de verde y de sol?

Pero no se puede. No se puede, porque las autoridades de la UBA decidieron cerrarlo al público, pese a que recibieron $ 3,2 millones de pesos para recuperar la presencialidad, según una investigación de Nicole Martin y Mateo Missio. Pero ni un peso de todo ese dinero, fue destinado a la reapertura del predio al público.

En Agronomía y Veterinaria las clases no se interrumpieron, pero sólo un pequeño grupo de docentes ingresa a los edificios universitarios del predio.

El vecino Seba Sansone cuenta: “estamos siendo víctimas de una eterno atropello por parte de la institución pública, la universidad que olvida el carácter de uso público de una urbanización parque y termina quitándonos el derecho a la libre circulación sobre el tercer pulmón de la Capital Federal”.

Pero el cierre del predio no empezó con la pandemia. Según los vecinos, “no empezó en el 2020, es una política de esta casa de estudios que viene quitando a la comunidad el acceso al predio. Vaya a saber con qué fin, o con qué meta, pero se quieren quedar con un parque público abusando de la pasividad de la gente, del vecino, y hasta también de su ignorancia, que no sabe o no reclama su derecho sobre un parque público”.

Hace unos años, se inició el cierre de caminos, la aparición de paredones que cortaban el paso, y candados en los portones. Con el comienzo de la cuarentena, directamente se clausuró el acceso al público.

Curiosamente, las leyes vigentes afirman lo contrario: el artículo 27 inciso 4 de la Constitución de la Ciudad ordena “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica”.

Los vecinos les manifestaron sus quejas por esta situación a las autoridades de la Facultad de Agronomía. Según el vecino Seba Sansone, “para ellos siempre los vecinos somos una molestia, una carga, y nunca nadie nos había dado ninguna explicación por este atropello. Ahora, gracias a la difusión y la viralización de esta problemática, y también a todos los medios que nos están dando una mano con este tema, hoy hay un acercamiento, donde la universidad dice que por cuestiones sanitarias no puede abrir el predio. Pero es una ignorancia más por parte de ellos, porque ni siquiera convoca al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para resolver este tema, cuando la salud pública hoy es la prioridad de todos”.

El Movimiento “Agronomía Abierta” propone que se aplique en Agronomía un modelo familiar para quienes vivimos por esta zona. En los ‘90, la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda era una especie de co-gobierno entre autoridades y representantes vecinales.

Para justificar esta acción, la UBA denunció actos de vandalismo dentro del predio, con los cuales justificó el cierre de los distintos accesos ya mencionados. Eso fue en 2018.

“Tendrían que haber citado al Gobierno de la Ciudad y convocarlos a que le dé una mano con cualquier tipo de inconveniente, ya que afecta a la población en su conjunto, pero de ninguna manera quitarle a la población la conectividad entre los barrios, o hasta la identidad y la sana costumbre de contar con su parque. No estamos pidiendo que inventen un parque en una tierra fiscal, estamos exigiendo a las autoridades que por favor nos devuelvan nuestro parque, porque está ahí desde el master plan histórico de la Ciudad de Buenos Aires, ese es el conflicto existencial de esto. Si la universidad se pone necia y no nos permite el acceso, nosotros no tenemos otro parque cerca en la Comuna 15”, continúa explicando Sansone.

Las entidades vecinales juntaron firmas, y presentaron reclamos por escrito ante el gobierno porteño. También se reunieron con la Junta Comunal 15. El objetivo de los vecinos es que se elabore conjuntamente un plan de manejo, como había ocurrido en el Parque Avellaneda.

Los vecinos se juntan los Domingos a las 17 en el ingreso de Nogoyá y Avenida San Martín. Para contactarlos por Facebook: Movimiento Agronomía Abierta.

El Domingo 27 de Junio, organizaron un «abrazo» simbólico al Parque Agronomía. Y el Domingo 4 de Julio se realizará un FESTIVAL MUSICAL en la intersección de Tinogasta y Zamudio, a las 15 hs.

Claudio Serrentino

Foto: Periódico Aquí Villa del Parque