Vandalismo en el Club Mitre: repudio y disculpas

La semana pasada, el histórico Club Social y Deportivo Mitre, de Segurola 1332, amaneció con afiches que replicaban una tapa del diario «Clarín» cuyo titular principal decía: «Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades». Abajo tenía una inscripción que decía: «y si no la quieren ver ¡que se mejoren!», con la firma y el logo característico de La Cámpora.

Tras el penoso episodio, el club emitió un comunicado a través de su presidente, Gustavo Licastro, que dice textualmente:

!Como Presidente del Club Social y Deportivo Mitre y su Comisión Directica queremos repudiar toda acción de escrache o vandalismo recibida hacia nuestra Institucion. Nosotros sólo brindamos beneficios a los vecinos de Nuestro barrio con acciones totalmente sociales como disponer de un centro Vacunatorio en la Comuna 10 para que nuestros vecinos no se tengan que trasladar a otra Comuna. Queremos aclarar que con esta acción las instalaciones no reciben nada a Cambio sino la idea como club de Barrio es fortalecer un servicio esencial como la vacunación siendo benefico y transparente a la propia salud de los vecinos. Pareciera que haber sido designados por el Ministerio de Salud del G C B A a brindar un servicio sea motivo para este tipo de hechos. Estas actitudes como club de Barrio nos hace pensar a partir de estas acciones de violencia si seguir adelante brindando herramientas hacia nuestros vecinos y autoridades que siempre nos acompañaron en todo momento. Disculpen estamos dolidos con este tipo de injusticias al cual no estamos acostumbrados. Espero sepan entendernos. Comisión Directiva Club Social y Deportivo Mitre (Comuna 10)».

Tras la aclaración, este medio se comunicó con fuentes de la Comisión Directiva del club -que el año pasado cumplió su primer siglo de vida- para invitarlos a realizar una entrevista. Pero declinaron el convite, porque según contaron, La Cámpora de la Comuna 10 pidió las disculpas del caso porque «a algunos chicos se les fue la mano».

Luego del diálogo entre autoridades del club y la agrupación política, «pusimos un poco de frialdad a este tema, sabiendo que estamos en tiempo de contienda electoral, Los métodos utilizados no fueron apropiados, pero la cercanía a las elecciones podría generar otras interpretaciones«, aclaró la fuente del Mitre.

Claudio Serrentino

Foto: Facebook Gustavo Licastro