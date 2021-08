Pasado y presente del fútbol femenino, en Argentina y en Vélez

Facebook Twitter Email WhatsApp

Carolina Gil Solari trabaja con el fútbol femenino del Club Atlético Velez Sarsfield, y además, estudia cine. De esa conjunción nació el corto “Próceres”, que presentó en el Festival “La Mujer y el Cine”, organizado por el Ministerio de Cultura porteño. Carolina investigó sobre la primera selección argentina que fue protagonista de una hazaña en el estadio Azteca: la de mujeres, en Agosto de 1971.

Vi el documental, me encantó la historia, y cómo lo trabajaste.

La historia la conocí hace más o menos 3 años, yo estoy en el ambiente del fútbol femenino, trabajo en Vélez. Y en una de las tantas charlas, pude conocer a Betty y a Tere, que estaban contando esta historia que me parecía alucinante, y me parecía muy loco que no sepamos de esta selección. Esto fue el 21 de agosto del ‘71. La selección argentina de fútbol femenino de aquel tiempo, consumó la hazaña de ganar en el estadio Azteca con 100.000 personas, a Inglaterra por 4 a 1, 15 años antes de aquel partido del gol del barrilete cósmico de Diego.

Y, ¿cómo se te ocurrió hacer un documental? Porque bueno, la historia la podés conocer, te puede gustar y se termina ahí.

Justo cuando las conocí a ellas fueron mis inicios en el ambiente de fútbol femenino. Además, estoy estudiando en la Universidad de Buenos Aires, diseño de imagen y sonido. En el contexto de una materia, teníamos que hacer un documental y bueno, un día le conté la historia a un amigo y me dijo: listo, hay que hacer esto. Y yo… bueno, no sé si todos van a querer, hay que charlarlo con el profesor para que nos de el visto bueno. El primer día que conté la historia, nadie lo podía creer, muchos chicos que son fanáticos del fútbol decían: yo me sé todo, pero no sabía esto. Con el apoyo de los profesores y todos mis compañeros, le di para delante para contar esta historia, y más que nada porque yo en Vélez estoy en contacto todo el tiempo con jugadoras. Y también fui a contarles esta historia, porque me parecía muy importante que como jugadoras lo conocieran. Me encontré con un montón de chicas y jovencitas que no tenían ni idea… Ese fue el motor, ahora hay libros, hay más material, pero no había nada audiovisual todavía. Entonces la idea, la motivación, era que esto le quede a las generaciones futuras, y sepan y conozcan un poco más la historia, su historia

Hiciste una investigación por los medios de la época. ¿Qué reflejaban los medios de la época de aquella selección de fútbol femenino?

Costó un montón, mucha info fue gracias a Ayelén Pujol, que es periodista, que es jugadora nos ayudó con la información, pero después buscando en diarios argentinos, y no cubrieron nada del Mundial. Salió simplemente un accidente que tuvieron, que tuvo uno de los micros que las llevaba en México, y después salió una nota criticándolas, diciendo que el fútbol no era para las mujeres. Eso fue todo, dos artículos, y fue lo único que salió acá en Argentina. En México tenían fans, las esperaban en la puerta del hotel, en los medios halagaban a todas, a Elba Selva por sus goles, a la arquera le llamaban “modelo” porque es una mujer muy linda. Se hablaba bastante en México de la selección Argentina y acá, en su país, no. O las desprestigiaban o ni las nombraban.

Aquella era una sociedad hiper machista, en aquel tiempo era casi despreciable que una mujer ande corriendo atrás de una pelota. Por otro lado, Elba Selva (autora de los 4 goles contra Inglaterra) tiene uno de los nombres más lindos de mujer que escuché. Supongo que habrás tenido referencia de su manera de jugar.

Además tiene como ya viste nombre de ídola, parece como que fuera artístico el nombre. A Elba la conocí en el lugar donde entrena, porque tiene 75 años y sigue entrenando. No juega al fútbol pero juega voley para mayores, compite y siguió haciendo muchos deportes. Si la ves, es súper atlética. Ella no hablaba de su juego. Nos contó que después de ese mundial volvió y no jugó más al fútbol, tenía un hijo y como vio que no había una carrera para hacer jugando al fútbol, más el trabajo, el hijo, etcétera. Así que dejó de jugar, y se empezó a dedicar a otros deportes.

Ahora, el fútbol femenino está teniendo una gran trascendencia, que las cadenas de televisión se pelearon para transmitir los partidos estas mujeres son las madres fundadoras.

Son las pioneras por eso es muy importante, son parte fundamental de la historia de este fútbol femenino ,así que es súper importante que las generaciones de ahora conozcan esta historia.

¿No estaban federadas las chicas que jugaron el Mundial ‘71?

En ese momento no. por lo que nos contaron ellas, jugaban como si fuera una especie de espectáculo, había un manager que reunía a las chicas que jugaban al fútbol, y las llevaba antes de un partido masculino o alguna que otra competencia, pero más que nada como un espectáculo, como un show. Hacían partidos de esa manera. Después hubo clubes, All Boys es uno de los que más antiguos con fútbol femenino. Había algún que otro club que tenía, y de ahí salían algunas jugadoras, pero después era medio de boca en boca. Para una selección, estamos acostumbrados a un plantel mucho más grande, pero para ese mundial fueron 17.

Lo llamaban el “mundial invisible” porque se jugó al poco tiempo de otro, que se había jugado en Europa.

Ellas fueron de invitadas, porque el manager tenía amistad con los organizadores. Se quedaron bastante tiempo, porque terminó el mundial y hicieron otros amistosos allá.

¿Cuál fue la reacción de las jugadoras cuando les planteaste filmarlas para un corto?

Super orgullosas. En ese momento habían hecho muy pocas entrevistas, así que no estaban tan cancheras con eso de la cámara, ahora ya son súper reconocidas, así que están súper acostumbradas, fui hablando con cada una por separado. La que más me conoce a mí es Tere, Teresa Suárez, porque ella está en Vélez. Estaba súper emocionada. De hecho, cuando lo vieron, también me mandaron mensajes muy emocionadas. Súper contentas de saber que su historia se iba a conocer, que era el objetivo.

Es un corto. Supongo que tendrás la idea de hacer algo más importante, más largo, con más datos.

Sí, está la idea. Porque esta es sólo una partecita, pero después tenés todo lo anterior a eso, y todo lo que pasó después.

No debe ser causalidad que además de cineasta, estés trabajando con el fútbol femenino. ¿Cómo va el fútbol de Vélez con las mujeres?

En Vélez re bien, nosotros nos inscribimos en AFA en el 2019. Vélez no tenía fútbol femenino así que empezamos, empezó como una actividad y después, cuando ya vimos que teníamos tantas jugadoras, nos anotamos en AFA y jugamos en la C: estuvimos jugando 2019-2020 y después, con el tema de la pandemia, se tuvo que hacer un torneo muy reducido entre los cuatro primeros de la tabla para ver quién ascendía, y bueno, salimos campeonas y ascendimos, así que este año vamos por otro ascenso a la A.

¿Cómo es, dentro del club, el lugar que le dan a ustedes, están en un pie de igualdad con los hombres digo a nivel vestuario, cancha…?

En Vélez soy la delegada de fútbol femenino de reserva y de primera sub-17, pero también ahora soy dirigente con esta nueva cláusula de más mujeres en la dirigencia. Así que por ese lado están bastante amparadas las jugadoras, porque estoy yo como dirigente, que antes había algún hombre. Pero bien, entrenan los 5 días de la semana, en la Villa Olímpica. En 3 años el club avanzó muchísimo con el fútbol femenino. No te digo que somos igual a River o a Boca, que están hace años con el proyecto, pero somos uno de los clubes que más tiene desarrollada la actividad.

¿Y jugás al fútbol, o sos dirigente?

No, arranqué jugando al fútbol cuando arrancó el fútbol femenino en Vélez. Después se ve que la pelota no era lo mío, y había un lado más de organización. Así que pasé a ser delegada, manejo las redes sociales también de femenino y bueno, este año con las elecciones, estaba en la lista de Rapisarda, que ganó, así que sí, ahora actual dirigente.

¿De qué jugabas?

De defensora, de 4.

¿Y quién era tu referente masculino o femenino?

En general todos tenemos a Messi, siempre jugadores de Vélez, fan de Domínguez, de Seba Domínguez, lo admiro como persona y como jugador.

Volviendo al corto, ¿cómo fue la repercusión en el Festival “La mujer y el cine”?

Nos anotamos medio de casualidad, porque nunca nos habíamos anotado en ningún festival. Ganamos dos premios, el premio de Cinear y el premio de la fundación de la Universidad del Cine. Súper contentos, y ellas -las jugadoras- más contentas todavía, porque algunas no lo habían podido ver. Nuestro corto se pasó en Construir TV.

Y ahora, ¿dónde se puede ver “Próceres”?

Ahora está compitiendo en otros festivales así que nos van avisando sobre la marcha cuando lo suben. Pero como está en competencia, todavía no está en ningún lado. Lo vendimos a Depor TV, así que en algún mes de este año, seguramente, esté por la tele.

Claudio Serrentino

Foto: Junín 24