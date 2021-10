«Queremos que cada comuna maneje su presupuesto»

Facebook Twitter Email WhatsApp

A 25 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma, y a 10 años de iniciado el proceso de su descentralización, los Consejos Consultivos Comunales reclamaron presupuesto propio para las Comunas, en la puerta de la Legislatura. La Bocina dialogó sobre este tema con Silvia Cornejo, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 4.

Dice Silvia:

Cuando se dictó la ley de Comunas (1.777) se estableció que cada comuna tenía que tener presupuesto propio, para poder tener una administración comunal. Porque como todos sabemos, si no tenés con qué, no podés tener una vida independiente, ¿qué le decimos a nuestros hijos cuando son jóvenes y quieren salir? Conseguite un trabajo, y entonces vas a poder hacer lo que quieras. Esto es así. Las comunas no pueden disponer de muchos recursos, porque todo está manejado desde el gobierno central. Les queda apenas la cuestión del arbolado, que si bien le entregan un presupuesto, ya viene «precocido» a través de convenios que hace el gobierno central con empresas, o sea que tampoco la comuna hace el convenio.

O sea: está todo cocinado desde el poder central.

La ley, además, establece que la distribución del presupuesto, debe hacerse de acuerdo a un índice de desarrollo humano de cada comuna. Las comunas no son iguales. En nuestra comuna -4- se encuentra la villa 2124 Zavaleta, la más grande de toda la ciudad. Entonces las necesidades son muy diferentes a las que puede tener Comuna 14 (Palermo) o cualquier otra. Cada comuna tiene su característica, entonces deberían establecer una matriz presupuestaria de acuerdo el índice de desarrollo humano de cada comuna para asignar ese presupuesto. Por supuesto, nadie ha hecho nada, y se distribuye discrecionalmente desde el gobierno central. Entonces lo que pedimos es que para el presupuesto del año que viene, se tenga en cuenta cada comuna como una jurisdicción propia y se le otorgue un presupuesto.

Alguna vez, el poder debería llegar a los barrios, a las comunas. ¿A vos te parece que esta postergación de la descentralización, tiene que ver con los resultados electorales que obtuvo el oficialismo porteño lo largo de estos años?

Qué pregunta que me hacés… Yo no sé si directamente. pero sí que hay una intencionalidad de parte desde el Gobierno de la Ciudad de manejar los fondos discrecionalmente, de acuerdo a objetivos propios que, muchas veces no son los objetivos de las comunas. Estuve hablando con gente de Comuna 5, ellos han detectado que tienen una cantidad determinada de falta de vacantes en las escuelas. Hay un edificio en desuso en la comuna que es de la Ciudad, y el gobierno central lo quiere rematar. Ellos dicen: no, déjenlo, que puede servir para escuela. Estamos hablando en esos términos: los vecinos encuentran utilidades, pero el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires probablemente tiene otros objetivos, lo remata, está pensando en dinero que usará vaya a saber para qué.

Hasta el sentido común te dice que los que viven más cerca, los que están en el barrio, van a saber distribuir mejor cuáles son las prioridades para esos barrios, mucho mejor que alguien que está laburando en una oficina, en la sede del gobierno central.

Obviamente, y que tiene otros intereses. Nosotros en Comuna 4, el gran tema que tenemos ahora es ese proyecto inmobiliario gigantesco que están promoviendo en la antigua Ciudad Deportiva de Boca Juniors, una desmesura, porque eso es un humedal que es necesario, en una zona absolutamente costera, no está permitido. Está reconocido como zona de humedal, dentro de los 23 humedales que tiene el país. O sea, no algo que estamos improvisando, y de repente quieren hacer una ciudad ahí, prácticamente en la costa, que no está permitido por la Constitución. Entonces bueno, habrán encontrado que es un gran emprendimiento, un gran negocio seguramente.

¿Qué están haciendo ustedes desde los inter consejos consultivos, para enfrentar esta situación, justamente a 10 años de que se inició la descentralización de la ciudad?

Queremos aunar esfuerzos, propiciar los consejos consultivos, que son autónomos, son soberanos. Cada comuna tiene su consejo consultivo autónomo. Queremos articular inquietudes de los distintos consejos consultivos, para aunar esfuerzos en estas demandas, para que la voz de los consejos consultivos sea más fuerte, no para interferir en los consejos consultivos. Cada familia es un mundo, respetamos cada familia comunal pero sí los invitamos a juntar inquietudes para hacer oír la voz. Porque seguramente, aquellas problemáticas que son comunes, es mejor si las solicitamos juntos. La primer gran solicitud que hacemos es ésta, apliquen el presupuesto, después vendrán otras.

Según el planteo que hacen ustedes ¿Cómo se haría para redistribuir el presupuesto que le toque a cada comuna? Porque estamos viendo que las comunas del norte, del norte rico de Buenos Aires, están en mucho mejor estado que las comunas del sur y del oeste, ¿cómo sería el planteo?

La ley habla de hacer una aplicación de un índice de desarrollo humano, pero no está hecho. Veremos qué voluntad tienen legisladores y funcionarios.

¿Vos coincidís en esa mirada, que el norte rico ha tenido mucha más atención por parte del estado que las otras comunas?

Yo vivo en La Boca, es como que apelás a mi corazón, pero tengo que tratar de tener una mirada amplia, porque también en las otras comunas hay necesidades diferentes que tal vez yo desconozco, y no me voy a poner enojada con personas que viven en otras comunas porque les tocó en la vida tener su familia, desarrollarse en otras comunas. Sí puedo hablar mucho, de las muchas necesidades que hay en mi barrio, pero bueno, los funcionarios tendrán que resolver esto, la distribución, la administración de los recursos.

¿Por qué pensás que desde la Legislatura se hizo muy poco para que se profundice la descentralización?

El gobierno está a uno o dos legisladores de tener las dos terceras partes de la Legislatura. Son 60 legisladores y le responden, sí yo no me equivoco, 38 ó 39, es abrumador. O sea, como dicen muchos, la Legislatura es prácticamente una escribanía.

¿Por qué crees que el proceso de descentralización no se hizo carne entre los porteños, por qué está tan poco difundido este asunto?

Acá voy a hacer una opinión personal, que no sé si comparten mis compañeros de las comunas: me parece que está tan centrada la vida política en la ciudad, que al porteño le parece que la ciudad es el mundo, el país, todo, y no percibe que no es así, que es una casi provincia. Y su comuna es como una intendencia, y no lo terminan de percibir así muchos. Ahora cada vez más, estamos logrando que el vecino sepa qué es la comuna, porque hay mucha gente que todavía no está enterada en qué comuna vive.

Gran parte de responsabilidad sobre esto la tiene el Estado porteño, que hace muy poco para difundir la cuestión de las comunas, de la descentralización y de los consejos consultivos.

Exactamente, tanto el Estado como los grandes medios nacionales ni se enteran que las comunas existen.

