Los museos vuelven a funcionar a pleno

Debido a la mejora sanitaria, las instituciones culturales y artísticas, públicas y de gestión privada, habilitan sus espacios con la capacidad total mientras se cumpla con los protocolos vigentes.

Los museos públicos y de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverán a funcionar con un aforo del 100%, siempre cumpliendo con los protocolos de aplicación a los visitantes y al personal de los establecimientos. Estos funcionarán de lunes a domingo sin limitación de horario, y el tope de capacidad será de 6.000 personas. Además, se habilitan nuevamente las visitas guiadas grupales con reserva de turno.

Debido a la mejora sanitaria y al cumplimiento de los protocolos, estas nuevas medidas acompañan la reactivación del sector cultural en la ciudad en el marco de la pandemia.

Medidas sanitarias en relación a los visitantes

Será obligatorio el uso de tapabocas en todo momento. Se recomienda establecer circuitos de recorrido en sentido único para impedir acercamientos imprevistos durante la recorrida de las salas. También se sugiere que la visita sea en grupo de convivencia que no exceda las cuatro personas, y la modalidad de reserva previa para ingresar al establecimiento, quedará vigente. Al ingresar, se tomará la temperatura corporal de los visitantes y la entrega de tarjetas, textos de sala y catálogos, será reemplazada por sus versiones digitales. No estará disponible el servicio de guardarropas para indumentaria. El uso de los ascensores quedará limitado a los casos estrictamente necesarios para aquellas personas que no puedan utilizar las escaleras.

Se proveerá al personal de tapabocas y los productos de higiene y seguridad necesarios, y se recomienda que las tareas y los procesos laborales se planifiquen de modo tal que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal recomendada de 2 metros. Las puertas interiores del museo deben mantenerse abiertas (para no ser tocadas) o ser higienizadas constantemente.

Están permitidas las actividades escénicas y los talleres de formación cultural abarcados en los protocolos correspondientes. Así mismo está permitido el funcionamiento de local comercial y gastronómico también bajo el seguimiento de los protocolos correspondientes.

Fuente y foto: Prensa Ministerio de Cultura GCABA