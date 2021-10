Walter Ordoñez y la lucha por la recuperación del Cine «El Plata»

Facebook Twitter Email WhatsApp

Mientras los funcionarios realizan la inauguración oficial, la historia real detrás de los flashes, y del telón del Cine El Plata, tiene nombre y apellido: Walter Ordoñez, uno de los vecinos que luchó por su recuperación.

Walter vivió toda su vida al lado del cine El Plata (J. B. Alberdi 5765), así que vió “en tiempo real” la década de oro de la época de los cines “en continuado”. Luego, lo vió tambalearse, hasta caer casi en el olvido.

En 2004, el Gobierno de la Ciudad compró el edificio, con la idea de instalar allí un centro cultural. Walter se puso contento. Pero con el paso de los años, la alegría dejó lugar a la indignación primero, y a la lucha después.

Desde entonces, Walter y otros vecinos se nuclearon en un colectivo denominado “Coordinadora vecinal en defensa del Cine El Plata”: realizaron innumerables reclamos a funcionarios, y eventos públicos, para lograr que el gobierno porteño convierta en centro cultural al viejo cine.

Entre ellas, una de las más comentadas fue que el programa “La venganza será terrible”, de Alejandro Dolina, se emitió desde el club “Glorias Argentinas” de Mataderos, para llamar la atención de las autoridades sobre la no concreción de las obras

La movida de los vecinos dio sus frutos en 2019, cuando la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad que concluya las obras en el edificio de Alberdi al 5700.

Entrevistado en 2018 por el programa “Extremo Sur” (La Bocina Radio, Viernes a las 19), Walter mostraba sus ideas y su fervor por defender la cultura barrial:

“Estas luchas barriales buscan, en definitiva, lo mismo: recuperar las salas para la cultura. Pasa lo mismo con el Cine Teatro Urquiza en Parque Patricios, el Aconcagua, el Tarico y El Progreso de Lugano. Cada cine, tal vez, tiene su peculiaridad en cuanto a en manos de quién está. El Plata, tal vez es un emblema, porque este inmueble es del Estado. Acá la pelea está ganada desde el 2004, cuando el Estado compró el inmueble. Pero la pelea en general, que estamos dando en todos los barrios y que el Gobierno de la Ciudad tendría que escuchar, es por la cultura. Yo me animo a decir que hay una cuestión de fondo: nos quieren hacer creer que la cultura es una mercancía, que si vos querés acceder a la producción cinematográfica, teatral, musical, plástica, tenés que pagar. Y contrariamente, el gobierno destinó 600 millones en 2018 al Teatro Colón –que es un emblema para nosotros- para contratar espectáculos artísticos comerciales, no gratuitos. Es decir, que en ese caso, el gobierno compromete los fondos del Estado para que la gente acceda a la cultura. Está bien, pero a los de Mataderos, Lugano, Parque Patricios, el Colón nos queda lejos. Por qué no pueden haber lugares cerca, que reflejen la producción artística de esta Ciudad a precios accesibles, que el Estado apoye a esos artistas. Este es el debate, la escuela pública está media privatizada, pero hay conciencia ciudadana porque la mayoría estudiamos en la escuela pública. Pero con la cultura no pasa lo mismo, y la cultura es un derecho para que accedan nuestros jóvenes, para tener una mejor calidad de vida.

Esto lo hago con mucha pasión, ¿ves ese edificio que está ahí? (señala al cine El Plata), ahí me crié. Mi vieja vive en ese departamento, el cine El Plata es parte de mi historia, entonces lo hago por la pasión en defensa de la cultura, y por la pasión de estar convencido de que lo nuestro, lo barrial hay que defenderlo. Sería muy bueno que esa defensa pueda encontrar puntos de contacto con organizaciones de otros barrios, que estamos llevando luchas similares de manera dispersa. El problema del cine El Plata no se resuelve en forma aislada: si nos juntamos, podemos dar batalla por la cultura”.

Walter partió a principios de Septiembre pasado. Sus compañeros de la Coordinadora dijeron entonces:

“No hay palabras que puedan describir el dolor que nos embarga.

Vamos a seguir luchando por vos y por todxs lxs compañerxs que ya no están.

Toda la fuerza para tu familia y amigos.

Hasta la Victoria Siempre Walter!!

VENCEREMOS!!”

Un mes después, en medio de la campaña electoral, el gobierno porteño da a conocer la inauguración del Cine Teatro El Plata, “que se integra al Complejo Teatral de Buenos Aires”.

Dice la información: “Tras los trabajos de recuperación realizados para su puesta en valor, esta sala con más de 500 localidades entre platea y pulman y que cuenta además con dos microcines, ofrecerá desde este mes una programación con espectáculos de teatro, danza, música y títeres entre muchas otras actividades. El próximo sábado 16 de octubre desde las 16 horas tendrá lugar una gran fiesta de apertura sobre un escenario con una pantalla gigante, montado en el frente del teatro, donde se presentarán espectáculos de teatro, música y títeres, y con la participación de los vecinos del barrio”.

Aunque la gacetilla oficial sobre la reapertura del Cine el Plata no haga ninguna referencia a tu historia, a tu compromiso con el cine y con el barrio… ¡Gracias por tu lucha y tu ejemplo, Walter!

Claudio Serrentino

Foto: Enrique Ricagno