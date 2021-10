Vivi Verri se puso «Romántica»

Facebook Twitter Email WhatsApp

Vivi Verri nació en Floresta, y varias veces me la crucé por los comercios de la zona. Este año, la cantante se lanza con «Romántica», en el que explora un nuevo repertorio.

¿Cómo llegaste a «Romántica», tu nuevo disco?

Después de transitar mucho tiempo por el camino del tango, digo que tomé un desvío. Se presentó otra ruta nueva y dije: vamos a caminar por acá, que me gusta este paisaje, y así llegué a este repertorio hermoso de boleros y de canciones románticas que conforman «Romántica», mi nuevo álbum y que sale ahora a la luz el viernes, este viernes primero de octubre en plataformas digitales como se usa ahora, no te puedo decir que te voy a poner un vinilo en el winco sino que tenés que escuchar Spotify.

¿Cómo es hoy, se venden los discos, se venden las canciones?

Yo tuve que aprender todo esto porque soy del viejo diseño. Nosotros, cuando éramos chicos, íbamos a la disquería a comprar nuestro disco favorito, el long play o el simple, y tenías al lado A y el lado B, pero hoy ha cambiado muchísimo la industria de la música y el mundo del marketing musical. Te asesoran, te orientan, te dicen que hacer discos físicos ya no se estila. Parecemos la canción de Chabuca Granda: «no se estila, ya sé que no se estila»… Hoy ya no se hacen discos físicos, los podés escuchar por YouTube o Spotify sin abonarte. Esa es una ventaja para el público aunque no para el artista, porque el artista tiene que ser muy popular, muy famoso, muy top para tener millones y millones de escuchas y para un artista independiente como yo es muy difícil por eso se agradece mucho cuando nos dan difusión como vos que el que te escucha y tiene ganas de ir a estas plataformas digitales como Spotify o YouTube pueda escuchar los temas porque para nosotros esto es muy importante, es la forma que tenemos de difundir la música.

YouTube y Spotify le pagan a los artistas según la cantidad de escuchas.

Sí. Pero tenés que tener millones de escuchas, como esos chicos jóvenes que son muy talentosos, los nuevos artistas del trap, que suben un contenido y enseguida tienen millones de vistas y millones de escuchas y demás, pero eso no es lo usual.

¿Y cómo viraste hacia el bolero?

Hoy estábamos hablando en el ensayo, en el estudio de Daniel García, y nos preguntábamos: ¿quién está hoy instalado como bolerista?, casi no hay artistas que se dediquen a este género, se han ido y no se ha renovado. Y entonces llegué yo, y dije: bueno, me quedo por acá, que me gusta.

Me enteré que bolerizaste un tango, y viceversa.

Le teníamos que encontrar la vuelta para que yo, como soy una tanguera de ley, dije: ¿qué puedo hacer que me acerque a mi amor, a este género maravilloso que es el tango? Entonces tomé un bolero hermoso, uno de los clásicos de Armando Manzanero muy versionado que es «Te extraño», y lo hicimos con un arreglo precioso de Daniel García, le pusimos el sonido urbano de bandoneón y lo hicimos como un tango, muy lindo, realmente un hermoso trabajo. Ese se puede escuchar, ya está en YouTube y en Spotify, Después, hicimos un clásico de Mores y de Discépolo, hermosísimo, que para mí es un himno, lo canto desde chiquita: «Uno», v lo hicimos con una versión de bolero. Hermoso, hice una versión que a mí me emociona mucho, me gusta mucho, creo que lo canté con toda la emoción y toda la pasión, como para que el público lo pueda disfrutar con una copita de vino, bailando, en su casa, que vuelvan los lentos digo yo: ¡que vuelvan los lentos!

Sí, por favor, necesitamos más dulzura y menos violencia.

Necesitamos abrazos, después de tanto tiempo que no nos hemos podido abrazar, que no nos hemos podido ver. Así que bueno, les voy a colaborar con eso, con las ganas de abrazarse.

Está muy bien. Por otra parte sé que has compuesto tu primer canción.

Sí, la pandemia vino con un pan de creatividad bajo el brazo… Tanto tiempo para estar con nosotros mismos, tanto tiempo para estar aislados y en casa, y bueno, vinieron las musas y me dictaron la letra de un hermoso bolero que se llama «Amé a un extraño», que lo hicimos en colaboración con Marta Pizzo la letra, hermosa amiga a la que vos también conocés mucho, y la música es de Daniel García.

¿Cómo fue el trabajo de compositora, cómo te sentiste en ese rol?

Tengo que reconocer que la letra me vino, me vino, no sé cómo explicarte, me bajó, me desperté con un montón de palabras porque es así, me llegó la letra, la escribí en una libretita, se la mandé a Marta y le dije: Marta me pasó esto, con una música que había hecho Daniel para un bolero que habíamos hecho con mucho sentido del humor sobre la pandemia, a principio del año pasado, y le dije: esta música me inspira pero para escribir en serio, y bueno, y de ahí salió la letra de «Amé a un extraño», la verdad que es maravilloso, si siempre me va a pasar así lo agradezco.

Y otro proceso habrá sido el tema de la filmación del clip.

Eso es otro mundo. Es uno de mis tantos aprendizajes, yo no había hecho, empecé con «Te extraño», hicimos el videoclip y la verdad que me encantó. Me encantó ese mundo de lo que sería el cine, pero a escala más pequeña del videoclip, y la verdad que completa la producción que uno hace a nivel del audio, la gente se engancha mucho por ver la canción plasmada en un guión, ver la historia plasmada en imagen, y la verdad que es maravilloso, me encantó, mucho trabajo. También es mucha inversión, creo que la gente comprende esto, no se imagina el trabajo que hay atrás, y las horas de grabación para tres minutos y pico.

Y en tres minutos contás una novelita cantada.

Exactamente.¡Y lo que me falta por aprender! Le vas dando una vueltita de tuerca… es un mundo que me gustó mucho, me está gustando mucho la producción. Yo no voy a dejar jamás la interpretación porque me conmueve, me gusta pero soy productora de toda la vida, yo no tengo un sello discográfico ni una productora, soy yo misma.

Te bancás solita.

Me banco yo sola, y todo lo que ves tiene un trabajo enorme de producción e inversión independiente y la idea es hacerlo mejor.

En «Romántica» también estrenás canciones de autores como Chico Novarro.

Tengo ese honor, la alegría que Chico me haya legado ese tema. Se lo escuché a él en una red social, lo estaba cantando con su hijo. Lo llamé y le dije: este tema Chico. Sí, lo hice el año pasado me respondió, y le pregunté: ¿nadie lo cantó? No, nadie lo cantó, ¿lo puedo hacer yo? Por supuesto, me dijo. Así que bueno, nos pusimos con Daniel García, que hizo un arreglo hermoso, el tema se llama «Tras el olvido» y tiene todo el espíritu de un tema compuesto por este prócer viviente, que habla de las cosas complejas de la vida con un lenguaje sencillo y que te llega al corazón.

Además tenés otros estrenos de otros autores.

Sí, de Martita Pizzo y Oscar de la Peña estamos estrenando «Miento», de Marta y Tato Finoqui volvimos a hacer «No me vendría mal».

¿Y todos son onda boleros?

«No me vendría mal» es una canción, todos los demás son boleros. Sí, la verdad que el que se quiera encontrar con el género, no va a escuchar dentro de los diez temas todos temas clásicos y súper conocidos, porque a mí me gustan temas conocidos y también temas de compositores actuales. Siempre se le puede dar una vueltita de tuerca y hacer una versión personal, pero realmente habiendo tenido tantos referentes de boleros como Trío Los Panchos o Javier Solís, o acá en la Argentina Daniel Riolobos, Roberto Yanés, María Martha Serra Lima, la diosa de Estela Raval, que fue una intérprete exquisita.

Volver a los teatros, a los cines, a ver espectáculos, realmente es un alivio, y supongo que para ustedes los artistas habrá sido tremendo lo del encierro.

Hice algunos streaming durante el 2020 pero no es lo mismo, es una soledad… Porque terminás de cantar y te aparecen corazoncitos, comentarios, pero no tenés ahí la energía hermosa del público, y para el público también, me imagino que no es lo mismo ver al artista en una pantalla, que verlo sobre el escenario dando lo mejor que uno tiene. Yo creo que Dios a mí me ha dado el don de poder tener una voz para poder cantar, y para poder transmitir, conmover, emocionar. No es para mí que lo hago solamente, un poco sí lo hago para mí, porque a mí me llena el alma lo que hago, realmente. Pero en comunión con el otro, transmitir, emocionar, conmover, la música es muy sanadora. La música llega, tal vez, en algún momento en que uno necesita tener un momento de distracción, de entretenimiento, de poder volar un poquito y olvidarse de los problemas. Así que bueno, imaginate lo que es el encuentro con un montón de gente que te está ahí escuchando, y donde circula esa energía maravillosa.

Cantaste tango, cantaste canciones, ahora cantás bolero ¿cuándo el rock?

El rock te lo bailo, no lo cantaría porque le tengo mucho respeto, es un género enorme con el que me crié pero te lo bailo, ¿negociamos con eso?

Vivi Verri presentará su disco «Romántica» el Viernes 5 de Noviembre, a las 20.30, en el Complejo Teatral Regina (Av. Santa Fe 1235). Entradas disponibles en boletería o Plateanet.

Entrevista: Claudio Serrentino

Foto: Vivi Verri