A 20 años de la masacre, actos por los Pibes de Floresta

El 29 de Diciembre próximo, se cumplirán 20 años de uno de los días más dramáticos que vivió el barrio de Floresta. Con ese motivo, se realizarán actos en la trágica esquina de Gaona y Bahía Blanca, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, y la Plaza del Corralón.

«A lo largo de estos años, recorrí un camino que me fue sacando del dolor, y el barrio no me soltó la mano. Eso fue fundamental para recuperarme», cuenta Silvia Irigaray a La Bocina, a casi 20 años de aquella noche en que un ex policía asesinó a su hijo Maximiliano Tasca, y a sus amigos Cristian Gómez y Adrián Matassa.

A dos décadas de aquel terrible episodio que partió en dos la historia del barrio, Floresta vuelve a reunirse en esa esquina para gritar: «Los Pibes de Floresta… PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!».

Ese Lunes 29 de Diciembre, la jornada tendrá tres actividades, a saber:

17 hs.: Inauguración de la señalización, en la esquina de Gaona y Bahía Blanca.

19 hs.: Misa conmemorativa en la parroquia «Nuestra Señora de la Candelaria» (Bahía Blanca 363).

20 hs.: Inauguración del mural. Festival en la Plaza del Corralón (Gaona y Gualeguaychú).

El Club All Boys también hará su homenaje: el Lunes 27 de Diciembre, a las 19, en el Predio Don Fernando Sánchez (Chivilcoy 1951) se realizará un reconocimiento a las familias de Adrián, Cristian y Maxi, y se descubrirá una placa que recuerda la Masacre de Floresta.