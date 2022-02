Para que no te pase lo de Moldavsky

Facebook Twitter Email WhatsApp

El humorista Roberto Moldavsky contó por varios medios cómo le hicieron el «cuento del tío». Qué cuidados hay que tener para que no te hackeen el teléfono, y te roben todos tus datos.

Moldavsky estaba brindando shows en Uruguay, con lo cual le faltaba darse la tercera dosis. Le llega un mensaje con el logo de la aplicación Cuidar, y de inmediato, un llamado telefónico de «una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra… Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. ¡Estaba a entregado! No me preguntes por qué, pero ocurrió. Al toque, me hackeó. Obviamente, me cambió la contraseña de Gmail. Bueno, por suerte, gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo (…) Lo más loco es que hoy me volvieron a llamar, porque se ve que algo se trabó a partir de que yo recuperé toda mi historia. Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario”.

A tener en cuenta: quienes tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, recibirán un mensaje del 147, NO DE LA APLICACIÓN CUIDAR. El mensaje del 147 JAMÁS LE PEDIRÁ NINGÚN DATO, NI CONTRASEÑA, NI NADA POR EL ESTILO. Le informará día, hora y lugar del turno, y NADA MÁS.

Claudio Serrentino

Foto: Imagen captada de Telefé