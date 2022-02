Chaplin, Keaton y Fellini, en el Cine El Plata

Facebook Twitter Email WhatsApp

Films de Chaplin y Buster Keaton con música en vivo y dos imperdibles del gran Federico Fellini, en la sala de Mataderos

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que durante el mes de febrero en el Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765) se exhibirán dos ciclos con clásicos inolvidables del cine.

Mientras se encuentran en proceso de ensayo las producciones teatrales que se estrenarán a partir de marzo, la recuperada sala del barrio de Mataderos volverá durante este mes al que fue su destino original: el de la proyección de grandes películas.

Así, en el marco del ciclo Cine y Música se exhibirán dos clásicos del período mudo: El Cameraman de Buster Keaton y La quimera del oro de Charles Chaplin, con acompañamiento musical en vivo, evocando la forma en que se exhibían las películas en los inicios del cine como espectáculo.

Además, se proyectarán dos de los más celebrados films del maestro italiano Federico Fellini en copias restauradas para el ciclo Viva Fellini

La agenda completa es la siguiente:

CICLO CINE Y MÚSICA

EL CAMERAMAN (con música de Marcelo Katz)

(The Cameraman, Estados Unidos, 1928. Duración: 69 minutos)

Dirección: Edward Sedgwick & Buster Keaton.

Con Buster Keaton, Marceline Day.

Un joven fotógrafo callejero desea convertirse en miembro del equipo de los noticieros cinematográficos para lo que compra una cámara de cine y, gracias a la amistad con la secretaria del estudio, tiene una oportunidad única con una gran primicia.

Sábado 19 a las 20 horas

LA QUIMERA DEL ORO (con música de Eliana Liuni)

(The Gold Rush, Estados Unidos, 1925. Duración: 95 minutos)

Guión y dirección: Charles Chaplin. Con Charles Chaplin, Mack Swain, Jack Oackie y Henry Bergman.

En el Klondike se vive la fiebre del oro. Carlitos, el vagabundo, es uno más de los que van a probar suerte. Durante una tormenta de nieve se refugia en una casa aislada en las montañas, donde se encontrará con un asesino fugado y otros dos huéspedes. El frío y el hambre los cercará y, en esas primitivas circunstancias, aflorará lo más básico del ser humano. Elementos dramáticos que podrían hacer una tragedia, pero en las manos de Chaplin se convierten en una obra maestra del humor, que nos deja, como en todos sus films, algo en que pensar.

Sábado 26 a las 20 horas

CICLO VIVA FELLINI

LA DOLCE VITA

(Italia/Francia, 1960. Duración: 180 minutos)

Dirección: Federico Fellini.

Con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée.

El periodista Marcello, un “paparazzi”, recorre los lugares habituales del escándalo a fin de alimentar la columna de chismes de un diario de gran tiraje. Su joven amante, celosa y posesiva, lo anima involuntariamente a que él mismo lleve la vida descarriada que practican los seres que habitan sus columnas.

“Utilizando una estructura no lineal, postales de una vida en crisis, Fellini deja definitivamente de lado las influencias neorrealistas para centrarse en los estados mentales de sus criaturas, quienes exudan su interior y empapan la apariencia de todas las cosas. Está Marcello, el periodista cholulo con ínfulas de literato, pero a su alrededor también pululan decenas de personajes decrépitos y hermosos, extremos, grotescos, intentando sobrellevar una existencia que no logran comprender y mucho menos manejar. Lo de la Ekberg en la fuente es apenas anecdótico, casi superfluo. La esencia es la tristeza”. (Diego Brodersen, El Amante/Cine).

Domingo 20 a las 19 horas

FELLINI 8 ½

(Italia/Francia, 1963. Duración: 138 minutos)

Dirección: Federico Fellini

Con Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale.

“Ocho y medio es la historia de la historia de un film (que tal vez no se haga nunca), a través de los estados de ánimo, los sueños y las obsesiones de Guido, su director. Guido tiene cuarenta y seis años. Víctima de una enfermedad, debe seguir un tratamiento en una clínica termal. Dispone de una ociosidad forzosa que le permite volverse sobre sí mismo. ¿Quién es, qué hizo de su vida, qué quiere?”. (Gilbert Salachas en Fellini).

“Se ha escrito que Ocho y medio es un film autobiográfico. Soy siempre autobiográfico. ¡Incluso si me pongo a contar la vida de un pez! Y, sin embargo, estoy dispuesto a declarar que ese film es una obra de imaginación: entre todos los que hice, es el que menos se refiere a menudos hechos personales. Puse en él tantas cosas oídas como cosas imaginarias. (…) Entonces, ¿qué es Ocho y medio? Tal vez sea, en el fondo, simplemente, el relato de un film que no he realizado”. (Federico Fellini)

Domingo 27 a las 19 hs.

Fuente: Prensa Complejo Teatral de Buenos Aires

Foto: Infobae