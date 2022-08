Trabajadoras de casas particulares, denuncian represión de la Policía de la Ciudad

Facebook Twitter Email WhatsApp

El Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) hoy realizó una movilización a la Comisión Nacional del trabajo en casas particulares desde Obelisco exigiendo un aumento a $110.000 del salario básico. Las trabajadoras fueron perseguidas y hostigadas por un mega operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el reclamo y también, sobre la represión sufrida, la Secretaria General del sindicato, María del Carmen Díaz declaró:

“Aunque Larreta con su operativo policial quiera impedirlo de forma violenta que reclamemos por nuestro salario y todos nuestros derechos, le decimos que no va a poder con nosotras. A pesar de todos sus esfuerzos por amedrentarnos, las trabajadoras de casas particulares logramos hacer nuestro reclamo. Otra vez nos toca denunciar la miseria salarial a la que estamos condenadas. Sabemos efectivamente que el Consejo Nacional del trabajo en casas particulares, integrado por el gobierno, patronales y sindicatos que no nos representan, están otra vez resolviendo un aumento salarial en cuotas que nos sigue dejando no solamente debajo del salario mínimo vital y móvil sino que también por debajo de la indigencia. Desde el SiTraCP reclamamos un aumento urgente del básico a $110.000 en una sola cuota. En defensa de este y todos nuestros reclamos vamos a estar en estado de alerta y movilización.”

Fuente y foto: Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares