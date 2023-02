Festival Internacional Poesía Ya!, en el CCK

Comenzó el Festival Internacional Poesía Ya! con una primera jornada marcada por la performance artística, la música y la lectura de poemas.

La poesía llegó a la explanada del Centro Cultural Kirchner. Fue en la noche del viernes ante más de mil personas para la inauguración del Festival Internacional Poesía Ya! 2023 organizado junto al Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande y el Museo Nacional del Cabildo. La apertura de la celebración estuvo a cargo de la compañía FSY5TEM, que realizó la obra Sistema de fuga, una performance artística de baile, lectura, improvisación e invitación al público a ser parte.

“Un artista no debe robar ideas a otro artista, un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte. Un artista debe evitar enamorarse de otro artista, un artista debe desarrollar un punto de vista erótico frente al mundo, un artista debe ser erótica, una artista debe ser erótica”, fueron algunas frases leídas por la compañía.

La obra fue seguida por la propuesta El Mamut, “un ritual de poesía y perreo acá en el Centro Cultural Kirchner, acá en el festival Poesía Ya!”, como dijo desde el micrófono quien invitó a la gente a bailar con el DJ Tucu Tucu, para luego abrir paso a la lectura de poesía.

“Yo no vengo de ningún barco

soy hijo de esta tierra sucia

yo no vengo de ningún barco

soy hijo de estos árboles sin nombre

yo no vengo de ningún barco

soy el fuego que se resiste a pedir perdón

yo no vengo de ningún barco

soy hijo de las flechas creando un destino”.

Con este poema, finalizado con “¿qué mierda es un barco?”, abrió la lectura Walter Lezcano, poeta, periodista y docente. “El ciclo de hoy de Poesía Ya! acá en la calle es fundamental para poner a la poesía en un lugar de visibilidad, de intervención, que cualquiera pueda ingresar si tiene ganas. Esas cuestiones son superimportantes que vengan desde un lugar institucional como es el Estado, para poder abrir la puerta y que cualquiera pueda ingresar”, explicó luego de terminar de leer seis poesías.

“La poesía siempre es otra cosa, lo que está del otro lado. Hoy decir ‘Poesía Ya!’ es retomar el enfrentamiento al poder, al statu quo, a la heteronormatividad, siempre poniéndose en un lugar contrario, siempre tener ese espíritu de rebeldía, callejero. El ciclo se llama El Mamut y siempre tuvo esa característica de ver cómo distintas corrientes pueden interactuar, pueden generar chispazos de creatividad. La poesía, el perreo, los DJ, creo que todo tiene sentido porque finalmente termina siendo un acontecimiento poético. Lo que ves, escuchás, te genera a vos mismo otras ideas o ideas distintas acerca de cómo es la vida, el placer, la belleza”, concluyó.

Lezcano fue seguido de Marico Carmona, poeta y actor: “¿Vos viste algo en mí, una luz brilló adentro mío y resultó ser mi aire, o acaso yo soy demasiado transparente, demasiado agua de mar profundo? Pisé tus tierras y me comí el flash del mapa, te di cada tour por cada curva de cada uno de mis cuerpos, y caí a tus pagos sin saber de qué hablaban, y hablabas muy lindo algo de las palabras ensimismadas y complejas, al pedo. Intenté comprenderte, creí poder ver habiendo llegado recién el Excel de tus adentros, y desde el aeropuerto de las inquietudes llené todos los formularios que me repartieron en el viaje, quizás fui demasiado sincero, quizás vos demasiada AFIP para mi pequeño emprendimiento de celulares importados”, leyó como parte de uno de sus textos.

Carmona fue seguida por Nati Menstrual: “para los que dicen que la poesía no se escucha ni se lee”, dijo al subir a un escenario donde cerca de mil personas estaban sentadas e iluminadas por las luces de colores del escenario. Menstrual leyó varios de sus textos ante un público que luego volvió a bailar sobre la explanada del Centro Cultural Kirchner.

“Vinimos para estar en el Centro Cultural Kirchner, me gustaron mucho Walter Lezcano y Nati Menstrual, estamos disfrutando, tomando algo, y ahora vamos a perrear un rato”, contó Cecilia, quien vino al Poesía Ya! con Eduardo. “Me encanta este tipo de actividad, primera vez que vengo al Centro Cultural Kirchner, lo estoy conociendo y me parece hermoso, este tipo de actividades en Buenos Aires son las cosas que me enamoran de la ciudad”, dijo él, venezolano.

La inauguración del Festival Internacional Poesía Ya! fue la apertura de lo que será una semana de encuentro, escucha, risa, celebración, un puente hacia el otro lado que es la poesía. Una propuesta del Centro Cultural Kirchner, la Casa Patria Grande, el Museo Nacional del Cabildo y el Centro Cultural Borges, que tendrán las puertas abiertas hasta el 12 de febrero para acercarse, vivir y ser parte de un gran acontecimiento poético.

Marco Teruggi

Foto: Prensa Centro Cultural Kirchner