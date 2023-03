Problema con la cuenta de Facebook del Consejo Consultivo 10

En la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10, volvieron a plantearse problemas con el manejo de la cuenta de Facebook de la citada institución.

El manejo de las redes sociales suele traer complicaciones a funcionarios y personajes públicos, pese a que éstos, muchas veces cuentan con asesores y especialistas en la materia.

El Consejo Consultivo Comunal 10 (que representa a la sociedad civil a nivel local) no está ajeno a esta problemática.

En la última Asamblea, quedó registrado en el acta: quienes manejan la cuenta, ignoraron al resto de los integrantes del Consejo Consultivo, que habían votado la publicación en el Facebook de un descargo, lo cual había sido previamente consensuado por la mayoría.

Así consta en el borrador del acta de la Asamblea N° 100 del Consejo Consultivo, donde dice textualmente:

«Se presentan algunas objeciones a la forma de manejo de la red social Facebook, en el sentido de que algunas de las opiniones y comentarios allí vertidos no expresan la voz de la totalidad de los integrantes de este CCC. Surge entonces la propuesta concreta de evitar hacer comentarios o exposiciones en nombre del CCC, aun cuando sean realizadas por una persona determinada, en el sentido de no comprometer al resto de los integrantes, si no ha sido consensuada esa actuación entre las Comisiones y Secretarías activas de este CCC. En este sentido, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales surge una propuesta que se expresa dando lectura al siguiente texto:

Puntualización y propuesta respecto de la nota de ‘descargo’ que se enviara a la Sec. RRII por parte de la Comisión de Género, Diversidad y Derechos Humanos.

El texto que origina el ‘descargo’ antedicho, comenzó a consensuarse, con aprobación de la mayoría de miembros de las comisiones, pero nunca se publicó».

Para evitar este tipo de situaciones, en la misma Asamblea se propuso «que, cuando surja alguna iniciativa, aporte o reacción ante cualquier cuestión que involucre al CCC10, se elabore un texto y se lo someta a consenso y aprobación, tanto por correo como en asamblea entre los integrantes del CCC10 (según los tiempos de perentoriedad) para que quede registro del reclamo».

Claudio Serrentino