En Jáuregui, el Albo cayó 2 a 1

All Boys cayó 2-1 con Flandria en el estadio “Carlos V” de Jáuregui, Franco Pardo puso en ventaja al “Blanco” mientras que Ariel Chávez y Federico Murillo marcaron para el local, fue por la décima fecha del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

El “Albo” no pudo vencer en las tierras del oeste del Gran Buenos Aires y sufrió su tercer derrota en lo que va del torneo. El césped estuvo rápido desde los primeros instantes del partido, a causa de un riego al momento de los ejercicios pre competitivos, algo que le vino bien a All Boys, porque la primera situación clara fue para el equipo de Floresta, pero el disparo de Thomas Amilivia se fue alto. De ahí en más, el “Albo” fue dueño de la pelota y controló el ritmo del partido, pero cuando el equipo de Pablo Frontini funcionaba mejor, Mirko Ladrón de Guevara (quien volvió al 11 inicial tras casi dos años, por culpa de dos lesiones consecutivas de ligamentos cruzados), acusó un golpe en la parte superior de su gemelo izquierdo y salió reemplazado por Damián Lizio a los 41 minutos de juego. Pocos minutos antes, Francisco Gatti desbordó por la derecha y centró la pelota, Juan Pablo Zárate ganó de cabeza y el remate fortísimo fue devuelto por el palo izquierdo del arco defendido por Martín Perafán. Si bien All Boys fue por más, no hubo grandes emociones en los últimos minutos y Daniel Zamora finalizó la primera parte del encuentro.

Para el complemento, el equipo conducido por Pablo Frontini apostó por la misma idea de juego, pero intentó subir el ritmo de la circulación de la pelota y en el lapso de tiempo en el que All Boys estaba cerca de lograr el gol para ponerse arriba en el marcador lo logró. El cronómetro marcó 71 minutos de partido, Joaquín Ibáñez metió un pase de 40m para que Amilivia desborde por la izquierda, el delantero platinado lo hizo, llegó a la línea de fondo y ante la salida de Perafán, centró por lo bajo, un zaguero rival rechazó mal, Zárate intentó definir pero lo taparon en el momento justo, la pelota de quedó a Franco Pardo, quien en el día de su cumpleaños no perdonó y disparó con vehemencia para marcar el gol que le daba la ventaja a All Boys. El “Blanco” continuó con su idea de juego, mantener la posesión, mover la bocha de banda a banda para generar el hueco y así aumentar la ventaja en el marcador, pero el rival reaccionó rápidamente. Dos minutos después del gol de Pardo, Ariel Chávez encontró la pelota en el área de All Boys y definió cruzado, fue el gol de la igualdad para el conjunto local. 5 minutos mas tarde, el equipo de amarillo ejecutó un córner desde la derecha y Federico Murillo ganó de cabeza y el tiro ingresó al arco por el primer palo, fue el 2-1 para el local. De ahí en más, All Boys fue con todo en busca del empate y de la victoria, pero fue con más corazón que ideas y últimos minutos del partido pasaron casi sin emociones fuertes. Una vez que se cumplieron los 5 minutos que Zamora adicionó, el árbitro hizo sonar su silbato y decretó el final del partido. All Boys cayó en Jáuregui por 2 a 1 ante Flandria.

El plantel entrenará desde mañana mismo en S.E.T.I.A., con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” buscará vencer en Floresta, el próximo sábado a las 17 hs. cuando enfrente a Alvarado de Mar del Plata en el estadio “Islas Malvinas”.

FORMACIONES:

ALL BOYS (1): 1. Lisandro Mitre; 2. Franco Pardo, 3. Tomás Mantia, 4. Francisco Gatti, 5. Saúl Nelle, 6. Facundo Butti (C), 7. Juan Pablo Zárate, 8. Mirko Ladrón de Guevara, 9. Thomas Amilivia, 10. Joaquín Ibáñez y 11. Enzo Avaro. DT: Pablo Frontini.

Suplentes: 12. Lucas Villagra, 13. Gabriel Pusula, 14. Mauro Luque, 15. Tomás Granitto, 16. Santiago Rodríguez, 17. Facundo Russo, 18. Miqueas González, 19. Damián Lizio y 20. Agustín Morales.

C. S. D. F. (2): 1. Martín Perafán, 2. Nicolás Arrechea, 3. Julián Correa, 4. Cristian Broggi, 5. Alejandro Altuna, 6. Julián Marchio, 7. Marcos Rivadero, 8. Federico Murillo, 9. Alejandro Gagliardi, 10. Ariel Chávez y 11. Martín Comachi. DT Felipe De La Riva.

Suplentes: 12. Ignacio Gallardo, 13. Andrés Camacho, 14. Lucas Seimandi, 15. Alejandro González, 16. Julián Ford, 17. José Torres, 18. Alejandro Nalerio, 19. Franco Tisera y 20. Catriel Sánchez.

CAMBIOS: 41’ Damián Lizio X Mirko Ladrón de Guevara (AB); ET Lucas Seimandi y Catriel Sánchez X Julián Correa y Martín Comachi (F); 55’ Mauro Luque y Facundo Russo X Francisco Gatti y Enzo Avaro (AB); 65’ José Torres X Alejandro Gagliardi (F); 79’ Gabriel Pusula y Agustín Morales X Tomás Mantia y Saúl Nelle (AB); 89’ Franco Tisera X Catriel Sánchez (F).

AMONESTADOS: 13′ Facundo Butti (AB).

GOLES: 71′ Franco Pardo (AB), 73’ Ariel Chávez (F) y 78’ Federico Murillo (F).

TERNA ARBITRAL: Daniel Zamora, Juan Manuel González (Asistente 1), Ramiro Cabrera (Asistente 2) y Marcos Recalde (Suplente).

ESTADIO: Carlos V, Jáuregui, Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: Sábado 6 de Abril, All Boys vs. Alvarado.

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys