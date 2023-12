“Macri no dijo nada sobre salud y educación”

La flamante diputada de izquierda Cele Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad) asistió hoy a la jura del nuevo Jefe de Gobierno y analizó su discurso al pleno de la Legislatura.

Cele Fierro manifestó: “El arranque de Macri es preocupante pero no me sorprende. En la Ciudad más rica del país, pero también más cara para la vida de las y los trabajadores, con la odisea dramática de lo que significa alquilar, los ejes obsesivos del nuevo Jefe de Gobierno son el punitivismo para actuar sobre las consecuencias del delito. Habló de ‘reiterancia’, modalidad que se aplica en Mendoza y significa criminalizar la protesta. Nada habló sobre salud, educación y su preocupación más importante es el negociado privado. Estamos en la vereda de enfrente de Macri: para nosotras lo público, el salario de los municipales, de las enfermeras y de la docencia, es lo fundamental y no la rentabilidad empresarial”.

Finalmente, la diputada Fierro completó: “En el diccionario de esta nueva versión de macrismo, no existen salud, educación ni vivienda o alquiler justo. Evidentemente elige un camino de polarización, más allá de la retórica del consenso ya que, si el enfoque es más presupuesto en logística represiva con Waldo Wolff en seguridad, y los ejes son más punitivismo e incentivo al capital, el resultado va a ser una etapa de intensa conflictividad social en CABA”.