Hitchcock vuelve a generar suspenso en Buenos Aires

Lumiton nos invita a recorrer la prolífica obra del “maestro del suspense” con un ciclo compuesto por diez de sus más impactantes títulos. Hitchcock, con una genialidad cinematográfica que trasciende las décadas, logra llevarnos al borde de nuestros asientos, jugando con nuestras expectativas y al mismo tiempo creando múltiples capas de significado desde lo visual y lo sonoro.

Desde su debut como director en 1922 hasta su última producción en 1976, Hitchcock habría recorrido de la era silente del cine a la sonora, de la pantalla en blanco y negro a la proyección en color. Sin embargo, durante la mayor parte de su carrera no se lo consideraría como un artista serio: el talento del director habría radicado meramente en esa capacidad suya para entretener a las masas. Fue a mediados de la década del 50’ que los colaboradores de la revista Cahiers du Cinema comenzaron a presentarlo como un importante autor audiovisual cuyo talento se hallaría, según ellos, en su habilidad para mostrarnos “una visión de mundo tan compleja como homogénea capaz de controlar a la audiencia a merced de sus intenciones.” De esta manera, Hitchcock se transforma de entretenedor popular en el distinguido cineasta que conocemos hoy.

LA SOMBRA DE UNA DUDA (SHADOW OF A DOUBT)

JUEVES 1º DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1943 / Ficción / 108’ / +16

A casa de sus familiares, en el tranquilo pueblo de Santa Rosa, llega un día el encantador tío Charlie (Joseph Cotten), un seductor criminal que viaja de Filadelfia a California y al que la justicia va pisando los talones. Su sobrina Charlie, a pesar de que no sabe nada de sus actividades, no tardará en sospechar que su tío es el misterioso asesino de viudas al que la policía anda buscando.

LA SOGA (ROPE)

DOMINGO 4 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1948 / Ficción / 80’ / +13

Dos hombres organizan una cena y entre sus invitados está su tutor y profesor Rupert Cadell, un astuto criminólogo que sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque los jóvenes se han propuesto demostrar lo contrario. En efecto, durante la reunión crece cada vez más la tensión y el nerviosismo de los anfitriones ya que, aunque el resto no lo sabe, esconden un cadáver en esa misma habitación.

EXTRAÑOS EN EL TREN (STRANGERS ON A TRAIN)

JUEVES 8 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1951 / Ficción / 101’ / +13

Durante un viaje en tren, Guy, un campeón de tenis (Farley Granger), es abordado por Bruno (Robert Walker), un joven que conoce su vida y milagros a través de la prensa y que, inesperadamente, le propone un doble asesinato, pero intercambiando las víctimas con el fin de garantizarse recíprocamente la impunidad. Así podrían resolver sus respectivos problemas: él suprimiría a la mujer de Guy (que no quiere concederle el divorcio) y, a cambio, Guy debería asesinar al padre de Bruno para que éste pudiera heredar una gran fortuna y vivir a su aire.

CRIMEN PERFECTO (DIAL M FOR MURDER)

DOMINGO 11 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1954 / Ficción / 105’ / +13

Tony Wendice (Ray Milland), un frío y calculador tenista retirado, planea asesinar a su bella y rica esposa (Grace Kelly) porque sospecha que le es infiel, pero sobre todo porque desea heredar su gran fortuna. Para llevar a cabo su plan, chantajea a un antiguo compañero de universidad y lo convence para que, en su ausencia, entre en la casa y mate a su mujer.

LA VENTANA INDISCRETA (REAR WINDOW)

JUEVES 15 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1954 / Ficción / 112’ / +13

Un reportero fotográfico (James Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna enyesada. A pesar de la compañía de su novia (Grace Kelly) y de su enfermera (Thelma Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido.

PARA ATRAPAR AL LADRÓN (TO CATCH A THIEF)

DOMINGO 18 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1955 / Ficción / 106’ / +13

A pesar de que John Robie “El Gato” (Cary Grant) ha abandonado su oficio de ladrón de joyas, se convierte en el principal sospechoso de una serie de robos de piedras preciosas en los más lujosos hoteles de la Riviera francesa; así que no tendrá más remedio que demostrar su inocencia. Cuando conoce a una caprichosa heredera (Grace Kelly), ve la oportunidad de desenmascarar al misterioso ladrón, utilizando como señuelo las fabulosas joyas de la madre de la joven.

EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO (THE MAN WHO KNEW TOO MUCH)

JUEVES 22 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1956 / Ficción / 120’ / +13

Una familia americana, compuesta por el doctor Ben MacKenna (James Stewart), su mujer (Doris Day) y su hijo Hank, está pasando unas vacaciones en Marruecos. Tras ser testigos de un asesinato en el mercado de Marrakech, el matrimonio descubre que su hijo ha sido secuestrado. Sin saber en quién confiar, los MacKenna se ven envueltos en una angustiosa pesadilla que tiene que ver con una operación de espionaje internacional.

VÉRTIGO

DOMINGO 25 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1958 / Ficción / 128’ / +13

Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse. Gavin Elster (Tom Helmore), un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vigile a su esposa Madeleine (Kim Novak), una bella y perturbada mujer que lo llevará a la obsesión.

PSICOSIS (PSYCHO)

JUEVES 29 DE FEBRERO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1960 / Ficción / 109’ / +16

Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido y extraño joven, Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre. Un detective emprende su búsqueda, alertado por los dueños del dinero que robó, para descubrir que algo terrible le ha ocurrido a Marion.

LOS PÁJAROS (THE BIRDS)

DOMINGO 3 DE MARZO | 20 HS.

Dir. Alfred Hitchcock

EE.UU. / 1963 / Ficción / 119’ / +13

Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. Esta historia poco a poco da un giro hacia lo extraño cuando pájaros de todo tipo empiezan a atacar a la gente.

Sobre Usina Lumiton

Emplazado en Munro e inspirado en los legendarios estudios, Lumiton retoma su espíritu creador e innovador. Un museo que preserva la historia y el patrimonio, y una usina en constante movimiento fundada en la esencia colectiva y en la búsqueda del encuentro creativo: Lumiton es un espacio de reflexión, intercambio, formación, aprendizaje, imaginación y producción de nuevos hechos artísticos. Lumiton Museo del Cine Usina Audiovisual se desempeña bajo la gestión de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López, y produce los registros audiovisuales de todo su contenido y sus proyectos culturales. Creemos en la importancia del acceso a la cultura, es por eso que todas nuestras actividades son gratuitas.