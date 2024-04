La CAME desmiente a Milei: “desde diciembre, la caída en las ventas fue abrupta”

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, desmintió la supuesta recuperación de la actividad pyme, a la que hizo referencia el presidente Javier Milei. Y aseguró que “desde diciembre para acá la caída de las ventas minoristas fue abrupta”.

“No hay recuperación de las ventas minoristas, para nada. Seguimos en caída“, lanzó González, tras enumerar las cifras de retroceso que arrojó el primer trimestre del año en la comparativa interanual. “La caída en las ventas de las pymes fue de 28,7 por ciento en enero, de 25,8 % en febrero y marzo, 12,6 %”, detalló el dirigente en diálogo con El Destape Mundo AM 1070.

“Desde enero de 2022 tenemos caída, pero desde diciembre de 2023 fue mucho más fuerte”, aseguró el titular de la CAME. “La mirada de la macroeconomía del Gobierno no es la misma que la de la economía real. Los aumentos tarifarios pegan muchísimo en las pymes”, sostuvo el empresario, quien negó que haya una recuperación del sector a la vista. “Lo que vemos es que cae a un ritmo más lento, respecto de enero y febrero, entre otras cosas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. No hay recuperación de las ventas. Los 12 puntos de caída de ventas es una cantidad enorme para el mundo pyme”, afirmó González.

El empresario explicó que el traslado de cualquier mejora en la macroeconomía tarda mucho más para las pymes respecto de las grandes empresas. “Ya no tenemos costos fijos, todos variables. Los aumentos pegan en las finanzas de las pymes. Cuando el consumo interno cae nos pega de lleno a las pymes”, agregó González.

El directivo reiteró que “es grave la caída de ventas de alimentos y fármacos”. “La gente no está consumiendo. La concentración de producción es cada vez peor. Son diez empresas que generan los precios base”, marcó González y denunció que “las empresas que forman precios siempre se protegieron con el dólar ilegal o financiero. No es que las formadoras de precios bajan los precios por buenos, bajan porque están muy arriba”, concluyó.

Las ventas minoristas pymes no pueden recuperarse y continúan en retracción. El pasado domingo se informó que cayeron un 12,6 por ciento anual en marzo frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo al relevamiento elaborado por la CAME.