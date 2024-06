ORGULLO. “Los discursos de odio aumentaron con Milei”

En el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, referentes de los colectivos LGBTIQ+ afirmaron que sus derechos están en peligro en el contexto actual y que los discursos de odio aumentaron desde que Milei está en el poder.

Manu Mireles, de la Mocha Celis (una asociación que busca la igualdad para la comunidad travesti, trans y no binaria) y el periodista y activista Lucas Fauno Gutiérrez, en charla con Somos Télam analizaron la escalada del odio en redes sociales desde que ganó Javier Milei. Además, hicieron referencia a la legitimación de la discriminación y la violencia desde que el líder de la Libertad Avanza tuvo un buen resultado en las PASO de agosto 2023, y cómo en el contexto actual la quita de políticas públicas y programas que garantizan derechos son bandera del gobierno nacional.

“En la actualidad los derechos de las diversidades están en peligro porque el Estado Nacional ha retirado políticas publicas que garantizan los derechos, la no violencia y la no discriminación. Por otra parte, los discursos de odio y las formas en las que el gobierno nacional gestiona la comunicación perpetúa y reproduce la invisibilización y el ataque a las personas LGBTIQA+”, afirmó Mireles, cofundadora y secretaria de la asociación Mocha Celis y docente de las universidades nacionales de Buenos Aires y de Tres de Febrero.

“Con la Libertad Avanza comenzó la legitimación de la crueldad”, dijo Fauno Gutiérrez quien se presenta como periodista, “puto y activista de derechos humanos”. Y agregó que “al sentir ese respaldo popular de un candidato que representa abraza y empodera los discursos de odio” y quien está acompañado por personas como “la Vicepresidenta (Victoria Villarruel) diciendo que no era necesario el matrimonio igualitario, hasta la Canciller (Diana Mondino) comparando la homosexualidad con tener piojos, Milei diciendo que si alguien quiere tener sexo con un elefante que lo haga”.

Estos ejemplos refieren a dichos de los funcionarios de la Libertad Avanza que realizaron entre las PASO y el ballotage. Victoria Villarruel opinó sobre el matrimonio igualitario en una entrevista televisiva: “Para mí (el matrimonio igualitario) estaba garantizado con la unión civil. En lo legal, estaban garantizados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso… Para mí todos tenemos derechos ante la ley”. desconociendo las diferencias de derechos que garantiza la unión en contraposición al matrimonio y los detalles legales de cada uno.

Diana Mondino -actual canciller- a principios de noviembre dijo en televisión: “Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Si, dejame exagerar, vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo. Después no te quejes si a alguien le molesta que tengas piojos”.

El en ese entonces candidato a presidente, Javier Milei, dijo en una entrevista al periodista peruano Jaime Bayly: “¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Suponete que vos querés estar con un elefante, si tenés el consentimiento del elefante problema tuyo y del elefante”.

Fauno agregó: “No hay que perder de vista las demás situaciones de odio que vivimos que obviamente están todas interconectadas, que tienen que ver con lo religioso, con lo que el Estado avala… Que la ministra Pettovello (Capital Humano) haya contratado a la Fundación Conin de Albino para repartir los alimentos que no se sabe todavía qué pasó con eso, habla de nuevo de la legitimidad de la crueldad y del odio”.

Por dar solo un ejemplo, en 2018 Abel Albino, pediatra y el director de la ONG Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) disertó en la audiencia del Senado donde se discutía por primera vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo: “El preservativo no las protege de nada [a las personas] porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana” ONG Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN).

Violencia a los colectivos LGBT+ y odio en redes sociales

“Se han triplicado las denuncias desde el año pasado y es muy grave porque entendemos que solamente el 10% de las personas que están en situaciones de violencia denuncian.

Tenemos que entender que los discursos de odio y de violencia tienen una consecuencia concreta en la vida de las personas: en la garantía de los derechos, centros de salud, educativos. Por ejemplo, el caso del triple lesbicidio es un antecedente muy significativo y de mucho terror. Estamos en uno de los momentos más duros y oscuros de los últimos años en términos de garantía de derechos para las personas de la comunidad LGBTIQ+”, afirmó Mireles.

En la misma línea Fauno Gutiérrez dijo: “Nuestros derechos están siendo vulnerados desde el cupo laboral travesti trans hasta el ataque de espacios como el INADI o espacios de Memoria, Verdad y Justicia. Los que no cierran, los desfinancian”.

-¿Qué crees que es necesario en estos tiempos para mantener la lucha y seguir de pie? ¿Cómo se puede hacer para visibilizar a los colectivos y a la diversidad frente al avance de la derecha, no solo en el país sino en la región?

-Lucas Fauno: Tenemos que ver cómo pasamos de la denuncia a la acción, también lo digo a modo autocrítica. Esas son las urgencias a tejer colectivamente. Y eso requiere de mucho trabajo, incluso juntarnos con quienes no estamos de acuerdo. Creo que las redes están a favor nuestro en cuanto a visibilizar y están en contra cuando pensamos que solo con contar las cosas en un posteo alcanza, mientras que eso es el comienzo.

Manu Mireles: Creo que desde las organizaciones sociales y desde los barrios hay redes fuertes, espacios de contacto, de abrazo y abrigo. La comunidad LGBTIQA+ y los movimientos feministas representamos una amenaza para el gobierno nacional porque somos movimientos sociales que proponemos nuevas formas de hacer política, que proponemos una profundización de la democracia. Que proponemos recuperar la ternura y el abrazo colectivo.

-¿Por qué es importante no dejar pasar el mes del orgullo y por ende conmemorar el Día Internacional del Orgullo este viernes 28 de junio?

-Lucas Fauno: Me parece importante que junio al igual que en Argentina en noviembre, meses de la diversidad, se los tome como el espacio para visibilizar y potenciar los temas que deberían estar en agenda todo el año. Junio y noviembre son meses de potenciar esto, no de visibilizar y luego olvidar. Por ejemplo si vemos una marca que en junio y en noviembre están en plan ‘viva la diversidad” y “mirá mi arcoiris’, está bien y deberíamos poder preguntarles si hay empleados LGBT en su empresa, si hay políticas y guías de diversidad, cómo se bancan los ataques contra el colectivo LGBT, etc. Es tomarlo como una posibilidad de abrir un diálogo y ver cómo poder ayudar y sobre todo hacer crecer a las personas en espacios de acceso a la educación, al trabajo, a la salud y demás.

-Manu Mireles: Visibilizar que las personas de la comunidad LGBTIQA+ hacemos un aporte fundamental a la democracia, un aporte a la garantía de derechos. Estamos hablando de garantizar los derechos para todas las personas. No hay democracia posible sin todas las personas de un pueblo.

-¿Crees que desde que asumió Milei se mantuvo, bajó o aumentaron las coberturas periodísticas sobre los colectivos LGBTIQ+?

-Lucas Fauno: Muchos medios de comunicación y muchos periodistas empezaron a no darle bola a las necesidades de los colectivos de las disidencias, de las mujeres, personas LGBT, etc porque parece que para ellos dejó de ‘garpar’. Cuando ‘garpaba’ hablar de estos temas lo hacían. Ahora que requiere un debate, incluso pelearte con tu audiencia no lo hacen, se borraron. Hay que marcárselos y decirles ‘che porque en tu programación no se está cubriendo esto. Por qué en tu programación no hay personas de la diversidad. Si hay personas de la diversidad qué roles ocupan’. Porque no alcanza si hay un trolo que está para divertir a toda tu mesa de pakis (heterosexuales). O si hay una mujer, no alcanza si está con un vestido decorativo diciendo huevadas. ¿Hay debates transfeministas, hay debates LGBT+, hay preguntas?

-Manu Mireles: Disminuyeron de forma profunda y atroz la cobertura de noticias de temas vinculados a la comunidad LGBTIQA+ en particular en medios de aire y en medios nacionales. Las principales coberturas que hay hoy en cuanto a estos temas son principalmente por medios alternativos. Por esto es muy importante la centralidad de los medios de comunicación y agencias públicas como Télam para garantizar la democracia, en garantizar que haya una perspectiva profunda para que todas las personas tengan la visibilidad y el reconocimiento, y una voz que nos permita hacer visible las situaciones particulares de las comunidades.

Fauno se solidarizó con los trabajadores y trabajadoras de Télam y resaltó la importancia de la agencia pública de noticias y publicidad: “Télam falta no solamente en los temas de diversidad sexual, Télam falta en una mirada objetiva. El intento de cierre de Télam tiene que ver con un castigo a todas, todos y todxs lxs comunicadorxs, y obliga a volcarse a sectores privados. Sin Télam no hay libertad de expresión, no hay federalismo, no hay pluralidad de voces. Independientemente del tema que estemos hablando, siempre falta Télam”.

“No hay orgullo LGBTIQA+ sin democracia, sin estado presente, no hay orgullo si despiden a las personas que ingresaron al Estado por el cupo laboral travesti trans, no hay orgullo con hambre, no hay orgullo sin políticas públicas que garanticen la responsabilidad y la presencia del estado para garantizar que todas las personas tengamos vidas posibles”, concluyó Mireles.

Fuente: Somos Télam