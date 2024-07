“No hay política real para ayudar a las personas en situación de calle”

Ante las 5 muertes por frío de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, la diputada Cele Fierro (MST-FIT Unidad) presentó en el recinto una citación a la Legislatura al Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida para que dé explicaciones sobre la Red de Atención.

La legisladora Cele Fierro manifestó: “Tan solo una semana atrás vino Grindetti a esta Legislatura, le pregunté sobre las políticas de integración social sobre las personas en situación de calle. No respondió, y hoy tenemos que lamentar 2 muertes más por frío, que suman 5 en dos semanas. Entonces, que venga el ministro que se encarga del operativo a dar respuesta! Pero no, sus legisladores se negaron a esta propuesta. Lo único que nos reafirma todo esto es que no existe ninguna política real para que esas personas tengan un techo, estudios completos, comida y trabajo genuino. La calle no es un lugar para vivir, ni para morir”.

Sobre la actuación del gobierno porteño sobre esta problemática, Fierro declaró: “Hasta ahora vimos la publicidad de Jorge Macri limpiando las calles y desapareciendo a personas que viven en situación de calle, el falso protocolo de salud mental que sin ningún criterio deposita a personas en los hospitales de salud mental o ¡en comisarías!, tan solo del 16 al 24 de junio la Policía de la Ciudad detuvo a 125 personas en situación de calle porque estaban “merodeando” o llevaban armas blancas: tenían ¡cuchillos tramontina para cortar la comida! Es decir, la única política del GCBA es la estigmatización y la criminalización. Muy lejos de lo que realmente necesitan estas personas que cada mes se incrementan por el ajuste a nivel nacional y que Jorge Macri repite en la Ciudad”.