Hasta siempre, Carlos José Micko

El 5 de julio nos enteramos de la triste noticia: el fallecimiento del conocido historiador Carlos José Micko de amplia trayectoria en los Barrios de Villa Real y Villa Devoto.

Quienes lo conocimos sabíamos de sus conocimientos. Comenzó participando en la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto. Hizo una Recopilación de las Efemérides. Las organizaba por mes y año, y se fueron publicando en fascículos. Contaba con un buen archivo. Todo lo sabía, estaba muy conectado porque siempre había vivido y caminado la zona.

Tenía su negocio de Ortopedia Polska, por la avenida Lope de Vega al 2800. Su nombre recordaba de donde había venido su papá, de Polonia. Era un lugar donde los vecinos concurríamos, siempre había alguien hablando sobre temas del Barrio.

Acostumbraba a colaborar con algún material, cuando se lo solicitaban. Primero escribió a través de Junta de Villa Devoto un folleto muy completo de Estudiantes de Buenos Aires, Decano del Fútbol Porteño 1898-15 de agosto -1998. Después publicó el libro Club Atlético Estudiantes, Más de un siglo de Vida y de Milagros, en colaboración con Horacio Cilmi. que se vendió muy rápido.

Escribió sobre el Padre Nores, La seguridad policial en Villa Devoto, etc, etc. En 1996 organizó la Junta de Estudios Históricos de Villa Real, fue su presidente. Me convocó para formar parte de ella. Organizó muchos actos, aniversarios, colocación de placas en el Barrio, exposiciones, las fogatas de San Juan y San Pedro, los festejos de los 100 años de Villa Real, 1909 -2009, etc.

Organizó la publicación de la Junta de Villa Real ESTACION KM 3,160, salieron muchos números y tuvo gran aceptación, iban a su negocio a buscarla. Cuando dejó la presidencia, siguió atento a todo lo que ocurría en Villa Real. Era un importante referente para todos. Lo vamos a lamentar mucho porque ya no queda nadie con sus conocimientos.

Susana Boragno