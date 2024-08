La CD de All Boys charló con los socios sobre el estado del club

La Comisión Directiva del Club Atlético All Boys, encabezada por el presidente Nicolás Cambiasso, convocó a la segunda charla informativa abierta a socios y socias el viernes 16 de agosto en las instalaciones del Baby Fútbol.

La misma inició con las palabras del presidente de la Institución saludando cordialmente a los presentes por el Dia del Hincha de All Boys. Junto a él, el Secretario General Hernán Toro contestó las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la jornada.

El objetivo es informar y responder dudas e inquietudes de todas aquellas personas que formamos parte del club y poder generar una charla enriquecedora. Es por ello que repasamos algunos puntos de vital importancia que fueron tratados en la tarde del viernes.

Durante el último año de gestión de la actual Comisión Directiva, se implementaron una serie de acciones.

El énfasis se centró en pensar en una administración ordenada que resguarde siempre a nuestra amada institución y la labor de los diferentes equipos de trabajo conformados en cada departamento o subcomisión que hicieron posible que se pudieran diagramar e implementar dichas acciones.

Desde julio 2023 hasta la fecha, se llevan invertidos más de $125 MILLONES en infraestructura, puesta en valor y obras para que socios/as e hinchas mejoren su experiencia con la institución, a la vez que se sientan las bases para seguir creciendo de manera sostenida y ordenada. En palabras del presidente: “Cada peso disponible que tenga el club lo vamos a destinar a dos grandes ejes: infraestructura y desendeudamiento real y saneamiento definitivo”.

Conocé el detalle de los $125 MILLONES invertidos en obras e infraestructura del último año en el club All Boys:

Estadio:

Hasta el momento se destinaron $52 MILLONES totales para la remodelación y mejora de:

● Cabinas de prensa

● Instalación de una red de interconexión de fibra óptica

● Luces nuevas

● Fachada del casco histórico sobre la calle Mercedes (realizado en 2 etapas)

● Compra de una nueva bomba de riego

● Remodelación de vestuarios (visitante, local y de árbitros)

● Reemplazo y acondicionamiento de instalaciones eléctricas

● Creación de gimnasio interno de la calle Mercedes (el cual es usado por distintas disciplinas deportivas)

Después de muchos años se realizó la puesta en valor del estadio a través de un plan integral de mejoras que optimizan las instalaciones, perduran en el tiempo y trascienden a las Comisiones Directivas venideras. Y como agregó Nicolas Cambiasso durante la charla, esto se pagó con “recursos genuinos, generados en gran parte por el buffet del predio chivilcoy que hoy es gestionado por el club y los recursos son por y para el club”.

Jardín Maternal:

La obra que comenzó en mayo alcanzó un avance del 47%. Ésto requirió una inversión de $45 MILLONES. Se hizo el llenado de bases y contrapiso, colocación de vigas de hormigón, instalación sanitaria, además de mamposterías internas, de medianeras y exteriores.

El monto necesario para finalizar su construcción es de alrededor de $70 MILLONES. El club abrió a todos los socios la posibilidad de colaborar con este hito histórico a través de la adquisición de

plateas. Podes encontrar más información en este enlace:

https://caallboys.com.ar/2024/06/26/construyamos-juntos-promocion-para-el-jardin-maternal/

Una vez terminada la obra, se cumplirá un hito histórico para All Boys y esta Comisión Directiva que, después de 18 años de su otorgamiento, habrá cumplido el acuerdo que le permite mantener la posesión del predio “Don Fernando Sanchez” por 22 años más.

Como planteó el presidente del club, Nicolás Cambiasso: “Nuestro desafío y objetivo más importante es el jardín maternal (…) Estamos haciendo lo que hay que hacer para que el club no pierda el cuarto predio en su historia”.

Puesta en valor de Albo Shop:

En mayo de este año, se invirtieron $6,3 MILLONES en la remodelación integral del local Albo Shop. Una fuente importante de generación de recursos genuinos para el club.

Nuevo sistema de socios/as:

Para la puesta a punto e implementación del nuevo sistema, se lleva invertido $8 MILLONES en la creación de un anillo de fibra óptica alrededor de todo el estadio y el predio “Don Fernando Sánchez”. Además de $6,3 MILLONES en la compra de lectoras digitales de acceso biométrico y software para

gestión de datos.

Esta inversión de $14,3 MILLONES permite que se digitalice el ingreso los días de partido y se elimine definitivamente el cupón de pago, mejorando la experiencia y seguridad de todos/as los/as socios/as y reduciendo costos operativos en el servicio de internet.

Cabe aclarar que, en 2023, se había informado la utilización de molinetes en las puertas de cada tribuna, lo que va a ser reemplazado por lectoras manuales las cuales son más ágiles para el acceso de las personas. Asimismo, se dejarán de utilizar los carnets físicos, los cuales serán reemplazados por carnets digitales o presentación de DNI.

Indumentaria AB Sports:

Se entregaron más de 1.000 prendas a las disciplinas deportivas amateurs del club, lo que representa una inversión genuina por un valor aproximado de $15 MILLONES.

De esta manera, tanto el plantel de fútbol profesional, fútbol femenino, fútbol amateur, futsal (femenino y masculino) y handball cuentan con toda la indumentaria AB, lo que genera pertenencia e identidad en los/as deportistas.

Tener una marca de ropa propia produce ingresos genuinos para el club, a la vez que brinda precios accesibles para socios/as e hinchas.

Una economía equilibrada

Además de todas estas inversiones realizadas en obras e infraestructura, también se avanzó en el saneamiento jurídico, económico y administrativo del club, lo que permite contar con una institución ordenada y generar confianza a través del equilibrio financiero.

Conocé cómo avanzan dos temas fundamentales como son el concurso de acreedores y los juicios que contrajo el club en gestiones anteriores a 2019.

Concurso de acreedores:

A partir de su homologación, en febrero de 2023, comenzó un proceso de reestructuración del déficit del club, donde se verificó una deuda total por $180 MILLONES.

A la fecha se pagaron $130 MILLONES, lo que representa un 70% del monto verificado. Como planteó el presidente del club: “El concurso es una mayor responsabilidad porque si uno debe y no paga esas deudas se puede pedir la quiebra y el club quebrar; lamentablemente eso ya lo hemos

vivido”

De esta manera, se eliminó cualquier posibilidad de quiebra y se logró sanear definitivamente la economía de All Boys. Siendo una gestión primordial de la Comisión Directiva actual lo que permite empezar a transitar caminos de previsibilidad y confianza.

Información sobre juicios y otros litigios:

En diciembre de 2019 cuando asumió Nicolás Cambiasso como presidente, el club contaba con 56 juicios iniciados en contra de All Boys. “Hoy el club tiene entre 15 y 17 juicios en curso, de los cuales hay 4 en los que el club es demandado solidariamente, porque son juicios iniciados por empleados de Megatlon (no son juicios directos del club). Juicios genuinos hoy hay solo 12”.

Es decir que, del total de las acciones legales heredadas se resolvieron más de 35, entre las que cuentan con sentencia firme y ya fueron abonadas, y las que el Departamento Legal del club logró un resultado favorable.

En estos 5 años de gestión solamente le iniciaron 1 litigio legal, lo que da cuenta de la importancia de preservar al club a través del saneamiento legal y un trabajo comprometido que tiene como objetivo planificar a largo plazo.

“Consideramos que la salud económica, jurídica y administrativa del club está garantizada y eso para nosotros es una satisfacción muy grande”.

Gestionar un club no son sólo los 90 minutos de partido, sino que se trata de establecer prioridades para que All Boys continúe creciendo de manera sólida y sostenida, para no repetir malos momentos que nos han tocado vivir en el pasado .

Todos los fondos que hoy se están invirtiendo provienen de las arcas propias de All Boys y, como dijo el presidente, es una decisión política que los ingresos disponibles se destinen a “infraestructura y saneamiento que son las bases para ser un club cada vez más grande.”

