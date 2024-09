Acuerdos legislativos para unificar proyecto sobre enfermería profesional

Desde el despacho de la diputada Cele Fierro (MST-FIT Unidad) hicieron saber que la legisladora, integrante de la Comisión de Salud junto a otros bloques (Confianza Publica, Unión por la Patria, UCR) avanzan en puntos de consenso para presentar unificadamente un proyecto que incluya a las y los enfermeros licenciados en la Ley 6035.

Cele Fierro informó: “Para satisfacción y expectativa de un colectivo enormemente postergado por el Gobierno de la Ciudad, en la gestión de Jorge Macri y antes con Larreta, como es la enfermería tenemos una noticia importante: junto a otros bloques, con quienes tenemos diferencias y matices fuertes en relación a diversas temáticas, pero que hemos hecho un esfuerzo en ponernos de acuerdo a partir de un planteo insistente de la enfermería, en particular de la ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería). Hemos firmado un pedido de dos tercios de los integrantes de la comisión de salud, emplazando al presidente de la misma, el diputado Del Gaiso (Juntos por el Cambio) a convocar dicha comisión para el tratamiento de la inclusión de las y los licenciados de enfermería en la Ley 6035. Es un paso importante, que por supuesto no garantiza un resultado positivo, pero desde la aprobación de la 6035 que dejó afuera a la enfermería y otras profesiones de la normativa que rige las condiciones salariales y laborales de las profesiones de la salud, es la primera vez que hay un paso tan representativo en términos de votos y mayoría posible en el recinto para dar el paso de la inclusión social y el reconocimiento de este colectivo”.

Finalmente, Fierro reflexionó: “La enfermería de la Ciudad hizo todo lo que tenía que hacer para poner en agenda una discriminación incomprensible, absurda y de un nivel de violencia laboral enorme, ya que por estar al margen de la Ley 6035 cobran salarios 50% por debajo de los profesionales, no pueden acceder a horas de capacitación en servicio y a concursos de cargos de gestión. Por lo tanto, todo el mérito de bloques que durante años no tomaron el tema y ahora sí den ese paso, con quienes siempre estuvimos junto a la primera línea, nos decidamos a empujar en el recinto este proyecto. Ojalá la enfermería se organice, se movilice, esté alerta y atenta y no pase que algún diputado o diputada de último momento panquequee un compromiso que tiene que ser inamovible, con uno de los eslabones claves del equipo de salud, como son las enfermeras y enfermeros de nuestros hospitales y CESAC”.