Presupuesto CABA 2025: aumento por zona en ABL, nuevo cálculo para patentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Presupuesto para el 2025. Habrá modificaciones en patentes y ABL. el cobro de Ingresos Brutos a profesionales motivó contramarchas, y desmentida del jefe de gobierno.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad estima que el total de recursos para el próximo año alcanzarán los $13 billones 936 mil millones, con un gasto en torno a casi $14 billones. La aprobación del presupuesto demandará al menos 31 votos del total de los 60 diputados que integran la Legislatura porteña.

Según el gobierno porteño, la recaudación del impuesto al Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) alcanza a cubrir apenas una tercera parte del costo del servicio y los vecinos de mayor poder adquisitivo están siendo subsidiados bajo el esquema actual.

Para combatir ese desfasaje, en 2025 se incluye un coeficiente geográfico al cálculo de la tasa, y ampliación de 7 a 10 escalas y bonificaciones por zona de ubicación del inmueble. El coeficiente más bajo sería para Barracas Sur, y el más alto, para Puerto Madero.

De acuerdo al proyecto, Buenos Aires se dividirá en tres zonas: sur, oeste-centro y norte. Con respecto a la primera de las áreas, la actualización del presupuesto será de un 25%. En cuanto a la segunda – que reúne la mayor cantidad de boletas – el incremento será del 50%. La zona más afectada será la norte, que observará un aumento total del 100% en la boleta del ABL.

A modo de ejemplo, un vecino de la comuna de Barracas Sur que a fin de año pagará $10.280, con la nueva propuesta abonaría $12.849 (25%) en enero, en lugar de los $38.896 (278%) que prevé el impuesto actualmente. Un contribuyente de Caballito Norte que en diciembre pague $41.091, deberá abonar $61.636 (50%) en enero de 2025, en lugar de $148.400 (261%). Por último, aquella persona que resida en Puerto Madero y pague $99.882 en diciembre, deberá abonar $199.764 (100%) en enero, en lugar de $335.450 (236%).

Las bonificaciones refieren al tope de aumento que tendrá el ABL en enero por zona, mes en el cual se prevé una suba importante, para luego mantenerse cuotas fijas durante el resto de 2025, a menos que la inflación se dispare y supere en gran medida la previsión oficial del 18% anual.

El proyecto oficial prevé otorgar más facilidades para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Actualmente, para solicitar una exención de ABL, la normativa vigente establece que la valuación fiscal de 2011 no debe ser mayor a $75.000, un requisito que se encuentra desactualizado y es de difícil acceso. Asimismo, se debe percibir un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o dos veces y media de la jubilación mínima, lo que resulte mayor.

El presupuesto 2025 plantea que se utilice como referencia la Valuación Fiscal Homogénea del inmueble, con un valor máximo de $30 millones. Además, a partir del año próximo será requisito percibir un haber igual o menor a tres veces la jubilación mínima. De esta manera, la cantidad de jubilados y pensionados exentos total o parcialmente del pago de ABL podría pasar de 79.791 a 89.092.

Sobre las patentes, actualmente hay saltos bruscos entre valuaciones similares. Por caso, un vehículo con un valor superior en $1 podía generar un salto de tramo hacia un alícuota superior que, automáticamente, generaba el doble de impuesto. El gobierno propone “reestructurar la forma de cálculo del impuesto, con el fin de lograr un sistema más equitativo mediante la readecuación de escalas y alícuotas. La nueva propuesta genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente”.

De este modo, el 60% del total (560.313 vehículos) tendrá una reducción en su alícuota efectiva, el 15% (140.695 vehículos) la mantendrá y el 25% (266.867 vehículos) tendrá un incremento.

Por ejemplo: un Fiat Siena modelo 2015 que tenga una valuación estimada en $5.984.400, estará encuadrado en el tramo que va desde los $4.909.680 a $11.292.480 por lo que abonará una alícuota efectiva del 2,03%. Durante 2024, para el mismo vehículo, la tasa fue del 3,2%.

Si se toma el cálculo actual, el vehículo debería abonar $191.500. Con el nuevo método, el monto será de $121.543, lo que representa un ahorro de aproximadamente $70.000 en referencia a la escala vigente.

Asimismo, y siguiendo con la premisa de “equidad tributaria”, se eliminarán las exenciones a los autos híbridos y eléctricos, colectivos de piso bajo y pick ups.

Un tema del proyecto que provocó idas y vueltas, fue la eliminación de la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales autónomos. Aplicaba a médicos, ingenieros, abogados, contadores, arquitectos, entre otros.

En la actualidad, están exentos: a partir de 2025 iban a comenzar a pagar Ingresos Brutos con una alícuota del 3% sobre sus ingresos facturados.

Pero el jefe de gobierno decidió dar marcha atrás, y lo comunicó a través de su cuenta de X. “Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales. La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica, sino también política” publicó Jorge Macri en esa red social.