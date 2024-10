Triunfo vecinal: no habrá túneles en Villa Lugano

Vecinos de Villa Lugano que se habían organizado bajo la consigna “No dividan Lugano”, lograron torcerle el brazo al gobierno porteño, quien anunció que se dejo sin efecto la obra bajo paso nivel de la avenida Larrazábal.

El 1° de Octubre pasado, el Gobierno de la Ciudad decidió discontinuar el proyecto del PBN (paso bajo nivel) de la avenida Larrazábal, en el barrio de Villa Lugano.

Entidades vecinales realizaron múltiples acciones en oposición a dicha obra. En una de las manifestaciones se encadenaron a los árboles.

El colectivo que las nuclea, “No dividan Lugano”, felicitó al jefe de Gobierno Jorge Macri y a su jefe de gabinete, Néstor Grindetti, porque eligieron “desandar el camino que no conduce a una buena obra. Hoy la historia se puso del lado de los vecinos, y el Gobierno ha escrito con letras destacadas. La fortaleza de un gobierno no está en mantener decisiones que no contribuyen a los vecinos y sus barrios, sino en hacer lo que contribuye a su bienestar”, dijeron en un comunicado.