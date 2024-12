La obra de Raymundo Gleyzer, en el Cine York

CORTOMETRAJES ANTROPOLÓGICOS 1

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE | 18:30H

Dir. Raymundo Gleyzer, Jorge Prelorán

Argentina / 1964 – 1965 / Documental / 62’ / ATP



LA TIERRA QUEMA

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE | 18:30H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1964 / Documental / 12’ / ATP

Un cortometraje que describe la cruda realidad de la vida en las regiones rurales de Brasil a través de la historia de Juan Amaro, un agricultor de treinta y cinco años.



OCURRIDO EN HUALFÍN

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE | 18:30H

Dir. Raymundo Gleyzer, Jorge Prelorán

Argentina / 1965 / Documental / 40’ / ATP

Este documental en tres partes sobre la vida de los campesinos indios en la región argentina de Catamarca es un emotivo examen del ciclo generacional de la pobreza en los países subdesarrollados.



SWIFT 1971

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE | 21H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1971 / Documental / 12’ / +16

En este cortometraje se muestra el secuestro de Stanley Sylvester, un diplomático inglés que también era el director de una tristemente célebre planta de procesamiento de carne que explotaba a sus trabajadores.



LOS TRAIDORES

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE | 21H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1973 / Ficción / 113’ / +16

Única película de ficción de Raymundo Gleyzer, Los traidores es un apasionante thriller político sobre un sindicalista corrompido por su ascenso al poder. Entretejiendo hábilmente secuencias documentales y de ficción, Los traidores abarca el movimiento peronista, la historia política más explosiva de Argentina.



ME MATAN SI NO TRABAJO, Y SI TRABAJO ME MATAN:

LA HUELGA OBRERA EN LA FÁBRICA INSUD

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE | 18:30H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1974 / Documental / 20’ / +16

Documental sobre la situación de los trabajadores del metal, que debido al plomo y a las malas condiciones de trabajo, enferman y mueren envenenados por plomo.



MÉXICO, LA REVOLUCIÓN CONGELADA

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE | 18:30H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1971 / Documental / 90’ / +13

Un análisis sociopolítico de la traición de la Revolución Mexicana de 1910. El director utiliza imágenes inéditas de Pancho Villa y Emiliano Zapata junto con imágenes de la masacre de Tlatelolco en los Juegos Olímpicos de 1968 para comentar el fracaso de la revolución en su propia época.

CORTOMETRAJES ANTROPOLÓGICOS 2

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE | 21H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1965 – 1966 / Documental / 71’ / ATP



CERAMIQUEROS DE TRAS LA SIERRA

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE | 21H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1965 / Documental / 19’ / ATP

Documental de Raymundo Gleyzer sobre una comunidad de alfareros del oeste de la provincia de Córdoba, Argentina, que crean piezas para vender a los turistas.



NUESTRAS ISLAS MALVINAS

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE | 21H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1966 / Documental / 30’ / ATP

Gleyzer, el primer periodista argentino autorizado por la reina de Inglaterra para informar sobre las Malvinas, un remoto puesto avanzado en el Atlántico Sur, recorre paisajes nevados y actividades al aire libre, además de llevar a los espectadores a hogares, empresas e instituciones.



QUILINO

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE | 21H

Dir. Raymundo Gleyzer

Argentina / 1966 / Documental / 16’ / ATP

La primera película en color de Gleyzer fue su última colaboración con su antiguo compañero de clase Jorge Prelorán, que prefería un enfoque menos polémico para documentar la pobreza. QUILINO detalla la dependencia de los cordobeses del ferrocarril que les trae clientes de las ciudades.

