Con diversos actos, se evocó la tragedia de Cromañón

Sobrevivientes y familiares de la masacre del Boliche República Cromañón realizaron distintos homenajes a 20 años del incendio que mató a 194 personas y dejó heridas a más de 1.400, mientras que renovaron el pedido de justicia.

Durante la mañana se llevaron a cabo en el santuario de la calle Bartolomé Mitre distintas actividades como la muestra Cromañón Nos Late, una radio abierta, serigrafía, “Susurrantes” y una muestra fotográfica.

Por la tarde, decenas de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo para participar de la misa, al tiempo que hubo una suelta de zapatillas, música en vivo y se leyó un documento.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Juan José Rodríguez, uno de los sobrevivientes, destacó que concurrió “muchísima gente” y que “la masa más grande estaba en el Obelisco”.

Por su parte, la marcha desde Plaza de Mayo en dirección a “El pasaje de los pibes de Cromañón”, situado a metros del local bailable de Once, comenzó a las 19 y finalizó a las 20:30 cuando comenzó el acto central, encabezado por Nilda Gómez, madre de Mariano Sánchez, quien falleció en la masacre.

La mujer señaló que el incendio que no sólo se llevó 194 vidas, sino que también mató a más de 60 padres y una veintena de sobrevivientes: “Muchas familias quedaron desarmadas y varios sufrieron problemas de salud”.

Luego, leyó una carta escrita por su hija Carolina Benítez en recuerdo de Mariano: “20 años pasaron y todavía odio nombrar tu nombre en pasado. Hace dos décadas te arrancaron de nosotros y de una vida que recién empezabas a construir. La masacre de Cromañón no sólo nos dejó sin vos, sino que también marcó una línea dividió el tiempo en un antes y un después que fue un abismo”.

“Ese después también fue lucha. Aprendí a sostenerme en la búsqueda de verdad, de justicia, en la memoria que nos une como hermanos y en el compromiso de que algo así no vuelva a pasar. Sigo sintiendo que estás conmigo al lado de tantas familias alzando las voces que intentaron silenciar”, agrega el emotivo mensaje.

“Nos convertimos en la voz de las que ya no están. Esa noche no fue un accidente, no fue una tragedia, fue una masacre y con cada año que pasa renovamos el compromiso de que el país entero lo entienda. Te extraño Mariano, a vos y a los 193”, sostiene la carta.

Amelia, otra de las sobrevivientes y madre de Gabriela Borras, quien tenía 15 años cuando murió durante la noche del 30 de diciembre, mostró una remera que tiene el rostro de su hija y una frase conmovedora: “Piojosa del alma. Diste tu vida para salvar a tu mamá Amelia”.

En este sentido, explicó que siempre la llevaba a los recitales de Los Piojos y opinó que “Callejeros se les cruzó como un gato negro en la vida”, a la vez que agregó que Gabriela “tenía un viaje a Corrientes con su amiga” y decidió ir al show de la banda en Cromañón.

“La tengo en mi corazón, pero Cromañón es una marca que nos quedó para siempre. Ojalá no se hubieran muerto los pibes que estuvieron ahí adentro porque la muerte encima mío. Ojalá me hubiera muerto yo”, añadió entre lágrimas.

Además, se descubrió una placa en honor a la cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien falleció el 30 de mayo pasado a los 94 años.

A 20 años de la masacre de Cromañón, los familiares y sobrevivientes no solo pidieron memoria, verdad y justicia, sino que también reclamaron reparación para las personas que viven con el dolor de quienes no están.

Micaela Cendra y Ramiro González Britez

Noticias Argentinas