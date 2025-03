Rodríguez Larreta se candidatea en la Ciudad, lejos del PRO

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato en la ciudad de Buenos Aires, pero no por el PRO, el partido que lo consagró dos veces como jefe de Gobierno.

Un posteo en X fue el método elegido por quien fuera precandidato a presidente en la interna del PRO de 2023, elección en la que sacó un magro 11,1% de los votos. Muy poco para una figura política que supo ganar dos elecciones y un ballotage, por más del 50%.

“Vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires. ¡Volvamos juntos! “, publicó Larreta en la red social.

Todavía no se sabe a qué cargo será candidato, ni cómo se llamará su partido. Deberá decidirse pronto, ya que el miércoles hay que inscribir las alianzas, y unas semanas después, las candidaturas.

Antes de postularse, el ex jefe de Gobierno había recorrido los barrios, y presentado el “Movimiento Al Desarrollo”.

No se privó de criticar la gestión de Jorge Macri: “La Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo. Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos”.

Mientras espera la confirmación de su expulsión del PRO, Rodríguez Larreta no ahorró palabras para hablar pestes del partido que ayudó a fundar: “Hoy no sé dónde está el PRO. Si no está en los valores que lo fundaron, yo voy a estar afuera. Hoy no está en esos valores. Si no está en los valores originales, en el respeto, no voy a estar ahí”

Relacionado