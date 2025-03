Campaña de concientización, para prevenir el cáncer colorrectal

En el marco del Mes de Concientización y del Día Mundial sobre el Cáncer Colorrectal, que se conmemora el 31 de marzo, la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE); la Federación Argentina de Gastroenterología (FAGE); la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva (FAAED); Endoscopistas digestivos de Buenos Aires (ENDIBA) y la Asociación Argentina de Cirugía (AAC) junto al Instituto Nacional del Cáncer (INC), impulsan una campaña de prevención y detección temprana de esta enfermedad.

La novedosa campaña titulada: “¿Te Sentaste a pensar en el cáncer de colon?” está ubicada con QRs en baños de centros comerciales; distintos espacios públicos de diferentes ciudades del país y en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de promover el acceso a la información y la realización de estudios preventivos.

“Trabajamos en conjunto con diversas entidades para generar conciencia sobre la importancia de informarse y tener un diagnóstico temprano. Queremos que cada vez más personas accedan a controles y comprendan que una simple prueba puede marcar la diferencia. Por eso es tan importante esta campaña que creamos en la que se detallan tres pasos claves para la prevención del Cáncer Colorrectal y mucha más información sobre el tema” afirmó el Dr. Alejandro Nieponice, presidente de SAGE.

“El Cáncer Colorrectal es una enfermedad prevenible y curable. Desde el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Colorrectal (PNCCR) junto a las principales Sociedades Científicas trabajamos para visibilizar este importante problema de salud. Con métodos como el test inmunoquímico de SOMF y la videocolonoscopía, podemos lograr bajar su incidencia y mortalidad”, sostuvo Raúl Matanó (Coordinador del PNPCCR)

El cáncer colorrectal es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Sin embargo, su detección temprana permite prevenirlo y tratarlo con éxito. Según las recomendaciones del Instituto Nacional del Cáncer y las principales Sociedades de Gastroenterología a nivel nacional e internacional, el test de sangre oculta en materia fecal es una herramienta fundamental para la detección temprana de esta enfermedad; este estudio es simple, no invasivo y de fácil acceso para la población, permitiendo identificar pequeñas cantidades de sangre en la materia fecal, lo que puede ser una señal de lesiones en el intestino antes de que generen síntomas. Gracias a esto, se incrementan significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso. Por otro lado, la colonoscopía es una herramienta clave que no solo permite diagnosticar el cáncer colorrectal en sus primeras etapas, sino que también posibilita la remoción de lesiones precancerosas durante el procedimiento, reduciendo así el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Detectar a tiempo el cáncer colorrectal puede salvar vidas. Consultar con un especialista y realizar los estudios recomendados según la edad y factores de riesgo son pasos esenciales para su prevención.

“El 31 de marzo es el día Mundial de la lucha contra el Cáncer Colorrectal, esta fecha es una oportunidad para vencer el miedo a la enfermedad a partir de la prevención y la detección precoz. El temor de no querer saber y el silencio que condiciona y perjudica tanto al paciente como a su familia, debe ser reemplazado por más comunicación. Sólo desde el conocimiento de la enfermedad es posible trabajar sobre objetivos concretos con un fuerte contenido humano y tomar decisiones propias que nos beneficien no sólo contra el cáncer, sino a favor de nuestra salud” destaca el Dr. Matías Amateis (Presidente de la FAGE).

En el mismo sentido desde FAAED, su presidente Dr. Pablo C. Rodríguez, sostuvo que “Estamos comprometidos con la difusión de la prevención del cáncer colorrectal y con el acompañamiento a los profesionales de la salud, brindándoles información científica actualizada para la detección temprana. El cáncer de colon es prevenible, y la mejor estrategia es la detección precoz de pólipos mediante videocolonoscopía. La colonoscopía salva vidas”.

Desde la Asociación Argentina de Cirugía afirman que el tratamiento del cáncer colorrectal varía de acuerdo a la localización y al estadío en que es diagnosticado. Puede requerir de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, hay herramientas para prevenir esta patología o al menos detectarla precozmente. La evaluación por un especialista permite la evaluación de riesgo personal para determinar el método adecuado y el momento específico para realizar estudios de pesquisa.

“En Argentina el cáncer colorrectal es un enemigo silencioso que cada año se cobra más de 7.000 vidas. A pesar de su letalidad, su impacto parece quedar en un segundo plano en la agenda pública y en la conciencia colectiva. Cuando una tragedia natural o un atentado cobra cientos de vidas, el país se moviliza exigiendo respuestas y soluciones. Sin embargo, la mortalidad por cáncer colorrectal es un desastre continuo que parece no despertar el mismo nivel de alarma. La ciencia ha demostrado que hábitos saludables y estudios de detección oportunos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así muchos argentinos desconocen que un simple Test de Sangre Oculta en Materia Fecal o una Colonoscopía pueden salvar sus vidas. El problema no es sólo médico, sino cultural. Es urgente cambiar la perspectiva y asumir la prevención como una prioridad de salud pública. Cada muerte evitable por cáncer colorrectal es una vida que no supimos proteger” afirmó el Dr. Leandro Manzotti (Presidente ENDIBA)

La campaña busca reforzar el mensaje de que la prevención y el diagnóstico precoz son clave en la lucha contra el cáncer colorrectal. Se recomienda que todas las personas a partir de los 50 años consulten con su médico sobre los estudios adecuados, y en caso de antecedentes familiares, comiencen los controles incluso antes.

Relacionado