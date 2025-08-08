“Animal o la salida humana” llega al Cine Teatro El Plata

Animal o la salida humana. Autoría de Matías Bertilotti sobre el cuento Informe para una Academia de Franz Kafka, con dirección de Víctor Laplace. Pedro, el Rojo, un ser a medio camino entre un simio y un hombre, defiende su caso frente a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias. Tiene un objetivo claro: obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal. Funciones el sábado 9 y domingo 10 a las 17 h en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Entradas a la venta en la web.

