“Perseverance, un geólogo en Marte”, en el Planetario

Perseverance, un geólogo en Marte. Una nueva experiencia científica, educativa e inmersiva llega al Planetario. En el marco del programa Mecenazgo Cultural, junto a Fundación Siemens y Banco Supervielle, se presentará este microshow que combina proyección 360°, contenidos interactivos y una réplica robótica del rover Perseverance, desarrollado junto a estudiantes de la escuela técnica Hölters Schule. El público podrá conocer la misión en Marte a través de imágenes reales, animaciones 3D y una performance en vivo del robot, que demostrará sus capacidades sobre el escenario del domo. Funciones regulares todos los fines de semana a las 13 h, 14 h, 15.30 h, 16.30 h y 18 h, como antesala de funciones o visitas guiadas en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Libertador).

Relacionado