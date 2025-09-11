“Estado constante”: cuerpos en constante transformación, en Ítaca Complejo Teatral
“Estado Constante” es una creación de Teatro físico que propone transitar los cuerpos en escena desde lo sutil hasta lo brutal… desde lo simple hasta lo complejo y llegar al límite, al extremo.
El cuerpo humano transformado por una sociedad y un sistema cada vez más perverso y violento…
El cuerpo en representación de toda acumulación a punto de explotar.
Cuerpos violentados, en constante transformación, atravesados por la vida y por la espera de la muerte.
La violencia de una transformación, sos hombre, sos mujer, qué sos cuando perdes el sentido? sos animal?
La contradicción como motor, la repetición y acumulación, cuerpos extremos y sensibles a la vez.
¿Nos estamos volviendo depredadores de nosotros mismos?
¿Qué piel habitamos, qué piel dejamos de habitar?
Todo se repite, todo vuelve a cero.
La crisis como nuevo estado constante.
FICHA TÉCNICO – ARTÍSTICA
Una obra de María Fernanda Provenzano
Libro: María Fernanda Provenzano
Música original y DJ: Jimena Roig
Actúan: Victoria Casserly, Bianca Di Pasquale, Agustín García, Emiliano Kenyoumdjian, Bernardita Orengo, Camila Rimoldi, Lucas Ivan Romero, Federico Sorrentino
Actores reemplazo: Martin Barbieri, Uma Puleio
Escenografía: PHEPANDÚ
Diseño de vestuario: La Costurera Teatro
Diseño de arte: PHEPANDÚ
Diseño de luces: María Fernanda Provenzano
Diseño sonoro: Jimena Roig
Diseño visual: Adriana Rizoli
Realización de vestuario: La Costurera Teatro
Edición de video: Coral Loffreda
Música original: Jimena Roig
Filmación: Coral Loffreda
Diseño gráfico: Marian Morelli
Asistencia de dirección: Milagros Craparo
Producción: PHEPANDÚ
Prensa: Pablito Lancone
Coreografía: María Fernanda Provenzano
Puesta en escena: María Fernanda Provenzano
Dirección musical: Jimena Roig
Dirección de actores: María Fernanda Provenzano
Dirección de movimiento y coreografía: María Fernanda Provenzano
Dirección general: María Fernanda Provenzano
Funciones: Sábados 23hs.
Teatro: Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027)
