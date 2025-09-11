12 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

“Bésame, estoy entrenando”, en el MACBA

La Bocina 10 de septiembre de 2025
Inauguran muestra de Antonio Pujía en el Palacio Libertad

La Bocina 10 de septiembre de 2025
Se estrena en cines “El cuadro robado”

La Bocina 9 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Adorni: “en las elecciones de octubre, queremos arrasar”

La Bocina 11 de septiembre de 2025
Morales Solá y la teoría de la acefalía presidencial

La Bocina 11 de septiembre de 2025
Deportado argentino: “Trump es una mancha negra en la historia de EEUU”

La Bocina 11 de septiembre de 2025
“Estado constante”: cuerpos en constante transformación, en Ítaca Complejo Teatral

La Bocina 11 de septiembre de 2025