Se estrena en el Gaumont “Ensenada ’55”

1955. Un país en crisis. Un golpe de Estado. Un bombardeo que la historia prefirió callar. La ciudad de Ensenada se transforma en un campo de batalla.

Setenta años después, el director reconstruye aquellos días a través del relato de su padre quien participó en el ataque.

La búsqueda lo lleva a recorrer el territorio, siguiendo las huellas de una verdad esquiva. En el camino, conoce a Rodolfo, hijo de un trabajador ferroviario muerto por una esquirla.

Una película sobre la memoria, las ausencias y las heridas

que el tiempo no logró cerrar.

ESTRENO EN CINE GAUMONT – FUNCIÓN ÚNICA

Viernes 19 de septiembre a las 20.15 (horario de proyección)

Dirección: Hugo Crexell

Guion: Hugo Crexell y la colaboración de Mónica Salerno

Producción: Paula Tagliabue, Hugo Crexell

Música: Pablo Crespo

Fotografía y cámara: Martín Turnes (ADF)

Sonido: Martín Vaisman

Diseño sonoro y edición: Jorge Gutiérrez Giménez

Montaje: Emiliano Serra

Color: Lucila Kesselman (AAC)

Asist. de producción: Agustina Mestorino

Animaciones: Joaquín Zelaya

Con el apoyo de:

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

Fondo Nacional de las Artes (FNA)

Mecenazgo – Participación Cultural

Municipalidad de la Ciudad de Ensenada

