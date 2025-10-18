“Baco polaco”: Eurípides a la criolla, por Mauricio Kartun
Baco polaco es pastiche de Las bacantes de Eurípides. Su esperpento. El mito aquel trasladado a un pueblo de la pampa profunda, allá en los ´30.
Reina Esther, la virgen vitrolera, lleva su música por la llanura en ocho discos de pasta. Una DJ mitológica. Allí donde llega, y suena su ortofónica, nace la fiesta. La bacanal. La gran orgía gaucha.
A su lado, siempre, Sarita, su hermana, inseparable.
En la animación el señor Silenio, el empresario ebrio.
Y ayudando en tareas de peón, Dionisio, el dios; que enamorado, perdido, de la legendaria, la sigue al trote desde siempre como su mascota.
Opa de amor, Dionisio será del espectáculo sumo autor y narrador supremo.
La troupe llega a un pueblito durante carnavales. Penteo, el heredero, hijo del poder, y -por fatuo- condena de su madre Ágave, se obsesiona con Reina Esther.
Entonces -claro- detona la tragedia.
Y por criolla, esa tragedia, su ridículo inseparable.
Espectáculo sugerido para mayores de 13 años.
Jueves a domingos, 20 horas, en el Teatro Sarmiento, Sarmiento 2715. Entradas click aquí
Autoría y dirección Mauricio Kartun
Elenco: Aníbal Gulluni, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, José Mehrez, Luciana Dulitzky, Nahuel Monasterio.