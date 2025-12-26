26 de diciembre de 2025

papá noel2

Papá Noel, también en crisis: cayó la venta de juguetes para Nochebuena

La Bocina 25 de diciembre de 2025
Más de 60.000 usuarios sin luz, tras el temporal

La Bocina 23 de diciembre de 2025
11-en defensa de la universidad

En 2026 se prevé desfinanciamiento de la educación técnica y universitaria

La Bocina 22 de diciembre de 2025

Casi la mitad de los inquilinos, se endeudó para poder pagar el alquiler

La Bocina 26 de diciembre de 2025
23-reunion x avellaneda

Mesa de Trabajo y Consenso para reordenar el barrio, alrededor de la avenida Avellaneda

La Bocina 26 de diciembre de 2025
papá noel2

La Bocina 25 de diciembre de 2025
25-choque

Navidad llegó con choques en Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Real

La Bocina 25 de diciembre de 2025