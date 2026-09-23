Desempleados y subocupados porteños suman 18%

La tasa de desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó al 7,2%, sin cambios con relación al mismo período del año pasado, según datos del Instituto de Estadística porteño.

En tanto, mostró una caída de 0,7 puntos porcentuales con relación al primer período de 2026.

El 7,2% de desempleo equivale a 125.000 personas, de las cuales el 60,7% son mujeres y el 39,3% son varones.

En tanto, la tasa de subocupación al segundo trimestre se ubicó en 10,2%, 1,2 puntos por encima del resultado de un año atrás.

De acuerdo al informe oficial, el 74,3% de la población ocupada en la Ciudad trabaja en condición asalariada, 1,7 puntos más que en igual período del año anterior.

La población asalariada con cobertura jubilatoria alcanza al 73,5%, casi 2 puntos por encima del registro de 2025 (71,6%). Al 26,5% restante, las personas empleadoras no les efectúan descuentos jubilatorios: un 10,2% aporta por sí mismo a la seguridad social (sin cambios significativos respecto del 9,8% de un año atrás) y un 16,3% no tiene ningún tipo de registro.

El trabajo también indica que el 21,2% de la población ocupada trabaja como cuentapropista.

El 65,6% de ese conjunto está registrado para ejercer su actividad —como monotributista o autónoma— y paga con regularidad las obligaciones que ese registro exige.

El resto, es decir, algo más de una de cada tres personas que trabajan por su cuenta, no está registrada o no paga con regularidad.

El 43% de la población ocupada trabaja entre 35 y 45 horas semanales, mientras que el 30,7% trabaja menos de 35 horas semanales.

En particular, el componente que corresponde a la franja inferior a 16 horas semanales, que suele denominarse “changas”.

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