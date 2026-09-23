“La Cultura es la memoria emocional de los Pueblos; la batalla cultural no existe” La Bocina 23 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/fito-no-existe-la-batalla-cultural.mp3 POPURRÍ XL – 23/09/26 Relacionado Vea también... El “Súper Niño” no existe; aunque El Niño tendrá intensidad muy fuerte “Una batalla tras otra”: versión cruda del presente distópico VILLA REAL. La batalla por las palmeras Encuentro de Pueblos Originarios en Parque Avellaneda Post navigation Previous: La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad NOTAS RELACIONADAS La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad La Bocina 23 de septiembre de 2026 Desempleados y subocupados porteños suman 18% La Bocina 23 de septiembre de 2026 Paro y movilización de Residentes de Hospitales de la Ciudad, por aumento salarial La Bocina 23 de septiembre de 2026