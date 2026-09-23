23 de septiembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

leon xiv

La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad

La Bocina 23 de septiembre de 2026
17-desempleo

Desempleados y subocupados porteños suman 18%

La Bocina 23 de septiembre de 2026
30-hospital

Paro y movilización de Residentes de Hospitales de la Ciudad, por aumento salarial

La Bocina 23 de septiembre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

paez

“La Cultura es la memoria emocional de los Pueblos; la batalla cultural no existe”

La Bocina 23 de septiembre de 2026
leon xiv

La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad

La Bocina 23 de septiembre de 2026
17-desempleo

Desempleados y subocupados porteños suman 18%

La Bocina 23 de septiembre de 2026
30-hospital

Paro y movilización de Residentes de Hospitales de la Ciudad, por aumento salarial

La Bocina 23 de septiembre de 2026