La visita del Papa León XIV, la Marcha del Orgullo y el Gobierno de la Ciudad La Bocina 23 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/garcia-cuerva-y-la-marcha-del-orgullo.mp3 POPURRÍ XL – 23/09/26 Relacionado Vea también... Iglesia y gobierno definieron las sedes oficiales de León XIV en Buenos Aires Confirmado: León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre próximo El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximo “León XIV es un hombre de Francisco” Post navigation Previous: Desempleados y subocupados porteños suman 18%Next: “La Cultura es la memoria emocional de los Pueblos; la batalla cultural no existe” NOTAS RELACIONADAS “La Cultura es la memoria emocional de los Pueblos; la batalla cultural no existe” La Bocina 23 de septiembre de 2026 Desempleados y subocupados porteños suman 18% La Bocina 23 de septiembre de 2026 Paro y movilización de Residentes de Hospitales de la Ciudad, por aumento salarial La Bocina 23 de septiembre de 2026