Paro y movilización de Residentes de Hospitales de la Ciudad, por aumento salarial

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la CABA realiza un paro este miércoles con cobertura de guardias a partir de las 8 y una movilización al Ministerio de Salud de la Ciudad, desde las 11 en el Obelisco.

Residencias de más de 20 efectores de salud de la Ciudad ya confirmaron su adhesión a la medida, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El objetivo de la movilización es reclamar al ministro de Salud, Fernán Quirós, una recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Además, llevarán otras demandas que atraviesan hoy a la salud pública porteña: el rechazo a la fragmentación de la carrera profesional, la emergencia en salud mental y la defensa del acceso al sistema público de salud en CABA.

Entre los trabajadores jóvenes de la salud que llevan a cabo la medida participan residentes de hospitales pediátricos como el Elizalde y el Gutiérrez, y de hospitales generales como el Fernández.

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