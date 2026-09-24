Carlos Sarkis Kahayan presenta su libro “De la mancha al cuento”

Un nuevo proyecto de Carlos Sarkis Kahayan Su deseado libro “De la mancha al cuento” donde presenta sus pinturas acompañadas de cuentos inspirados en ellas que tuve el placer de acompañar con su curaduría junto a la editora y diseñadora Griselda Salomone.

Se presentará en la Facultad de Derecho el lunes 28 de septiembre a las 18 junto a una muestra de su arte y de los artistas de Movimiento de Artistas Independientes que lo celebran.

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