Limitan circulación del tránsito alrededor de la cancha de Vélez, por recitales
Desde el mediodía del sábado 26 hasta la madrugada del domingo 27 de septiembre, habrá cambios en el tránsito en la zona de Vélez, por los recitales de Un Poco de Ruido.
ZONA CON CORTES TOTALES
Habrá cortes en calles del entorno del estadio y en las transversales.
También estarán afectadas las subidas y bajadas de la AU Perito Moreno desde Barragán.
El acceso estará habilitado por Yerbal, Saráchaga y Av. Gral. César Díaz.
Opciones de desvíos
- Desde Av. Gral. Paz: por Av. Juan B. Justo, Gana, Amadeo Jacques, Madero, Lascano
- Desde Palermo: por Av. Juan B. Justo, Irigoyen, Arregui
Calles recomendadas para circular
- Av. Rivadavia
- Av. Juan B. Justo
- Manzoni
- Av. Lope de Vega