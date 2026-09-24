“Sandro, la consagración” en el Palacio Libertad

Sandro, la consagración es un concierto que celebra una etapa fundamental en la trayectoria de Sandro: la de los años 1968 y 1969, en los que compuso clásicos únicos junto con Oscar Anderle, editados en los discos Una muchacha y una guitarra, La magia de Sandro, Sandro de América y Sandro.

Con Matías Chapiro en dirección, arreglos y piano, y una orquesta de destacados músicos, los hitos del Gitano serán versionados en clave de trap, flamenco, rock, música disco, música balcánica, balada y soul, con Maxi Serral, Duilio Smiriglia, Ángel Hernández y Natalia Cociuffo como cantantes invitados.

La orquesta estará integrada por Lisandro Etala en guitarra, Esteban Tonetti en batería, Matías Bianucci en bajo, Miguel Ángel Tallarita y Gustavo Tejada en trompetas, junto con un ensamble de cuerdas conformado por músicos pertenecientes a la Dirección Nacional de Elencos Estables.

Reserva de entradas La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en esta publicación a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance quedará deshabilitada la opción de completar el formulario. Completado el formulario, el público deberá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 h y hasta el horario de inicio de la función, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala. Por otra parte, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 h. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected] Sábado 26 de septiembre, 20 h Reservas

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