Siguen los problemas por la falta de energía eléctrica

Los problemas por la falta de luz siguen golpeando a los barrios. En el barrio Piedrabuena, una protesta vecinal terminó con una brutal represión por parte de la Policía de la Ciudad. En Villa Real, hay sectores que ya sufrieron más de 25 cortes de energía eléctrica.

El barrio «Comandante Luis Piedrabuena» está en la Comuna 8. La falta de luz y de agua durante varios días, provocó una indignación vecinal primero, con la lógica movilización después.

Cuando quisieron cortar la avenida General Paz para visibilizar su reclamo, un nutrido batallón de la Policía de la Ciudad evitó el corte. No conformes con esto, reprimieron a palazos a los vecinos.

El portal «Barrio Comandante Luis Piedrabuena» publicó en su sitio de Facebook las fotos de «una chica embarazda que la policia la arrastra como una delicuente y la lleva detenida, solo eran vecinos gente grande reclamando agua y luz..».

El sitio digital de noticias, al publicar imágenes de la represión, aclara: «Las fotos de abajo no son de Brasil, no Venezuela, no son de la 9 de Julio (…) son simplemente vecinos pidiendo agua y luz, 2 necesidades basicas. problemas que hace mucho el Instituto de Vivienda de la Ciudad tendría que haber solucionado, y Edesur Argentina no pueden solucionar».

En el barrio de Villa Real, hay un sector que ya padeció ¡27 cortes de luz! Para el 19 de Enero había uno programado, pero según denuncia el Consejo Consultivo Comunal 10 «los operarios tienen que pedir elementos prestados a los vecinos para poder trabajar, además de no contar con los repuestos necesarios«.

¿Alguna vez, algún funcionario RESPONSABLE -y no los irresponsables de siempre- PODRÁ HACERSE CARGO DE ESTE PROBLEMA, Y SOLUCIONARLO? En la Nación, en la Ciudad, donde sea.

Cada vez que el termómetro supera los 30°, o está abajo de los 7°, el sistema de energía eléctrica colapsa. Y otra vez el caos, las multas (que nunca sabemos si las pagan), el arreglo «provisorio».

Cuando la empresa era estatal, el problema era ése. Desde hace 30 años, las distribuidoras de energía eléctrica están en manos privadas. ¿Y…?

Claudio Serrentino

Foto: Facebook barrio Comandante Luis Piedrabuena