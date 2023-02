Las murgas celebran el Carnaval en las calles porteñas

Más de 12.000 murgueras y murgueros vuelven este sábado a las calles de la ciudad en el comienzo del carnaval porteño, que se extenderá a lo largo de los fines de semana de febrero, recuperando el circuito histórico de los corsos para volver a llevar este festejo popular a los barrios luego de las restricciones que impuso la pandemia.

«Estamos con mucha ansiedad, este año recuperamos el circuito histórico del carnaval porteño de 35 corsos callejeros y gratuitos, un gran logro para el movimiento murguero y los vecinos de la ciudad, para el arte popular y la fiesta en las barriadas», dijo a Télam Felipe Fiscina, director del centro murga Los Arlequines de la R y uno de los delegados de las murgas porteñas.

Luego dos años de pandemia con festejos virtuales y pocos desfiles (en el 2022 se realizaron 12 corsos con los protocolos correspondientes), el delegado destacó el mayor impacto con el que vive en lo personal y en lo colectivo el regreso de «nuestro carnaval».

Este fin de semana, más de 100 murgas comenzarán los festejos en los distintos barrios porteños que se realizarán desde las 19 y hasta las dos de la madrugada los sábados y el lunes 20 (feriado) y hasta la medianoche los domingos y martes 21 de carnaval.

Fiscina dijo que durante el año las murgas se estuvieron preparando sin saber cómo iba a ser este circuito. «Teníamos la esperanza de que sea un carnaval normal, como en el 2020, y lo logramos, de hecho tenemos dos corsos más que en antes de la pandemia, esto nos da la esperanza de poder seguir pensando en el carnaval como lo conocemos; quizás el gobierno porteño tenía otra propuesta pero después de largas negociaciones nos termina acompañando y llegamos a un acuerdo«, explicó.

En tanto, Vanesa Costa, integrante de la murga Los Pizpiretas de Liniers y organizadora de un corso en la plaza Sarmiento, coincidió en charla con Télam con que este es un carnaval especial, y los tiene muy ansiosos a todos. «En mi caso en particular es el número 22 y lo extrañaba un montón, esa adrenalina está a flor de piel», expresó.

Acerca de la fuerza de la murga porteña, Vanesa apuntó que su potencia está especialmente en las letras. «Tenemos mucho para decir y no hablo solo de la crítica en sí (como se conoce a la canción de critica que tienen las murgas y deriva de la sátira del circo criollo), sino a que en los 45 minutos de espectáculo los cinco o seis temas que uno puede hacer, tienen un contenido», sostuvo.

«Eso sumado a que las murgas las sacamos los integrantes, si no fuese por todo lo que pone cada integrante, las murgas no existirían, somos una gran familia que nos juntamos a coser fantasías, apliques, galeras, sin todo eso, de noches sin dormir para llegar a hacer todo eso, no existirían las murgas», señaló.

Los Pizpiretas de Liniers vivirán «una doble adrenalina y doble emoción», ya que después de siete años volverán a actuar a la Plaza Sarmiento. «Es volver a nuestro lugar y a nuestra casa y como casa no hay, van a ser tres días (18, 19 y 20 de febrero), en donde creo que se van a colmar expectativas, va a cubrir eso que durante muchos años lo plasmamos en otra esquina», remarcó Costa.

«Volver a casa era la frutilla del postre para un carnaval que hasta hace poco no teníamos novedades y que estuvo más tenso de sacar a la calle en líneas generales y siempre con el miedo de que haya un rebrote. Volver a tener el corso en la plaza es lo que queríamos, este carnaval se va materializar y estamos felices por eso», agregó.

En febrero de 2020 fue la última vez que la ciudad tuvo sus festejos tradicionales con corsos barriales y gratuitos en calles, avenidas y plazas con desfiles callejeros donde se juntaban los vecinos y se agolpaban para ver pasar a las murgas.

Después llegó la pandemia y ante la necesidad de revivir la fiesta del Dios Momo en 2021 se organizaron en la ciudad distintos espectáculos virtuales y se pintaron murales alusivos a las murgas y al carnaval, mientras que en 2022 y continuando con la emergencia sanitaria, sólo se realizaron 12 corsos, con los cuidados protocolares.

En este 2023 habrá corsos en los barrios de La Boca, Palermo, Saavedra, San Telmo, Almagro, Parque Patricios, Boedo, Agronomía, Barracas, Colegiales, Flores, Liniers, Lugano, Mataderos, Parque Chacabuco, Parque Saavedra, Paternal, Piedrabuena, Pompeya, San Cristóbal, Villa Pueyrredón, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Real, Villa Urquiza y en Avenida de Mayo.

Fuente y foto: Télam