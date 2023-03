All Boys luchó, pero no pudo imponerse ante Almagro

All Boys empató 0-0 con Almagro en el estadio “Islas Malvinas”, fue por la quinta fecha de la “Zona A” del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

El “Albo” no pudo vencer en su tercer partido como local en lo que va del año, pero sin dudas, dejó una imagen de sacrificio y de pelear hasta el final. Durante los primeros minutos del partido, los dirigidos por Pablo Frontini apostaron por la posesión del balón. Jugaron en campo rival e intentaron mover la pelota de banda a banda en busca del hueco para generar la chance de gol. Pero con el pasar de los minutos, la visita adivinó las intenciones del equipo de Frontini, logró cerrar los espacios y truncó los planes del “Blanco”. A los 18 minutos de juego, Joaquín Ibáñez recibió la pelota, fue de la derecha al centro de la cancha, dejó dos rivales en el camino, y antes de que llegara el tercero, definió con fuerza de zurda pero Emiliano González dio una floja respuesta y apenas pudo desviar el tiro. Ya sobre el final de la primera parte, All Boys tuvo otra chance clara. Marco Iacobellis bajó la pelota cerca del área rival, jugó para Thomas Amilivia, quien de primera disparó con violencia al primer palo del arco defendido por González, pero el tiro se fue apenas ancho tras rozar el poste. Sin más emociones importantes, Franco Acita finalizó el primer tiempo.

Para el complemento, la idea de All Boys fue la misma, pero con la salvedad de que el equipo se paró más arriba en el campo de juego y trató de asfixiar la salida de su oponente. Tras unos minutos de esfuerzo y con poco juego por la actitud de ralentizar el tiempo que tuvo el rival, All Boys tuvo la situación más clara del partido. El cronómetro marcaba 64 minutos, Tobías Bovone desbordó por la izquierda y centró el balón al área, Gabriel Pusula ganó en las alturas y de cabeza definió ante la mala salida de González, el remate tenía destino de gol, pero justo en la línea Joaquín Varela logró rechazar la pelota. El rechazo fue tan malo, que Iacobellis encontró el esférico y también de cabeza empujó la pelota, y Mauricio Guzmán llegó con lo justo para enviar el tiro al córner. Promediando el complemento, Pablo Frontini notó que la visita no le estaba generando inconvenientes a la defensa albinegra y decidió reemplazar a dos de sus centrales por jugadores más ofensivos, Francisco Gatti y Juan Pablo Zárate ingresaron por Tomás Mantia y Pusula; más tarde lo hicieron Miqueas González, Enzo Avaro y Tomás Granitto por los extenuados y de buen partido: Santiago Rodríguez, Amilivia e Iacobellis. Con el pasar de los minutos, All Boys comenzó a empujar, con más ímpetu que ideas claras, pero fue en busca de la victoria. A las 86’ Zárate baja la pelota tras un pase largo de Franco Pardo, lo habilita al “Toro” González, éste avanza a pura potencia y sobre el borde del área remata con vehemencia, pero el disparo se desvía en un defensor rival y se va al córner. 5 minutos más tarde, ya dentro de los 5’ que había adicionado Acita, All Boys tiene un córner desde la izquierda, Ibáñez envía la pelota al área, el capitán Matías Muñoz le gana la posición a su marcador y con su pie derecho cachetea el esférico tratando de que la pelota ingrese al arco por el segundo palo del mismo, pero el tiro se va apenas ancho. Y una vez que se cumplió el tiempo total de juego, Franco Acita hizo sonar su silbato y finalizó el partido.

All Boys empató 0-0 con Almagro en el “Islas Malvinas” de Floresta por la fecha 5 de la “Zona A” de la Primera Nacional 2023, pero sin dudas el “Albo” continua mostrando que es un equipo con ganas, con sacrificio y que siempre buscará lograr la victoria.

El plantel volverá a los entrenamientos el lunes, con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” visitará Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario, el próximo sábado 11 a las 17 hs.

FORMACIONES:

ALL BOYS (0) : 1. Lisandro Mitre; 2. Tomás Mantia, 3. Tobías Bovone, 4. Franco Pardo, 5. Matías Muñoz (C), 6. Gabriel Pusula, 7. Marco Iacobellis, 8. Agustín Morales, 9. Thomas Amilivia, 10. Joaquín Ibáñez y 11. Santiago Rodríguez. DT: Pablo Frontini.

Suplentes : 12. Lucas Villagra, 13. Lucas Ferrari, 14. Facundo Butti, 15. Tomás Granitto, 16.Saúl Nelle, 17. Francisco Gatti, 18. Juan Pablo Zárate, 19. Enzo Avaro y 20. Miqueas González.

C. A. (0) : 1.Emiliano González; 2. Mauricio Guzmán, 3. Leonardo Ferreyra, 4. Nahuel Basualdo, 5. Francisco Solé, 6. Joaquín Varela, 7. Alan Schönfeld, 8. Gastón Blanc, 9. Mario Galeano, 10. Andrés Ayala y 11. Alexis Cuello. DT: Leandro Desábato.

Suplentes : 12. Cristian Aracena, 13. David Achucarro, 14. Franco Sivetti, 15. Juan Ignacio Silva, 16. Diego Martínez, 17. Juan José Ramírez, 18. Maximiliano Rogoski, 19. Lucas Varaldo y 20. Tiziano Dornell.

CAMBIOS: 60’ Juan Pablo Zárate y Tomás Granitto X Thomas Amilivia y Santiago Rodríguez (AB); 73’ David Martínez X Andrés Ayala (A); 73’ Francisco Gatti X Tomás Mantia (AB); 77’ Juan Ignacio Silva X Francisco Solé (A); 82’ Miqueas González y Enzo Avaro X Gabriel Pusula y Marco Iacobellis (AB); 89’ David Achucarro y Maximiliano Rogoski X Alexis Cuello y Alan Schönfeld (A).

AMONESTADOS: 36’ Alexis Cuello (A), 41’ Matías Muñoz (AB), 59’ Mario Galeano (A), 74’ Francisco Solé y 81’ Juan Pablo Zárate (AB).

GOLES: No hubo.

TERNA ARBITRAL : Franco Acita, Iván Aliende (Asistente 1), Mario Bardina (Asistente 2) y Marcos Recalde (Suplente).

ESTADIO : “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: Sábado 11 de Marzo, Agropecuario vs. All Boys.

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys