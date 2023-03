Lali Espósito, Personalidad Destacada de la Cultura

La cantante, compositora y actriz Mariana “Lali” Espósito fue declarada como Personalidad Destacada de la Cultura por parte del Cuerpo Legislativo de la Ciudad.

El acto se llevó a cabo primeramente en el Salón Alfonsín, donde se realizó una conferencia de prensa junto a medios nacionales e internacionales. Luego, el acto formal se desarrolló en el Salón Dorado y contó con la presencia del Vicepresidente 1° de la Legislatura Emmanuel Ferrario, el legislador y autor del proyecto Matías López (VJ), el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Enrique Avogadro y la homenajeada. Además de varios famosos como Cris Morena, Adrián Suar y Soledad Pastorutti, que la saludaron a través de un video.

En el inicio de las alocuciones, Ferrario “se enorgulleció” de darle la bienvenida a la Legislatura de la Ciudad a los presentes. “Hoy reconocemos a Lali por su esencia, su esfuerzo y su talento. Es impresionante lo que lograste en 20 años de carrera”, subrayó el vicepresidente. También destacó que la artista fue la primera artista femenina en llenar un estadio, por el reciente show en Vélez Sarsfield. “Este espacio es de todos los porteños y debemos destacar a todos aquellos que dejan una marca en la ciudad”, agregó.

Por su parte, López recalcó que la distinción “es un reconocimiento a la pasión y a la determinación”. Y sumó: “Siempre te animas y te estás reinventando, buscando cómo generar lo que lograste en estos años. Todos creemos que sos esfuerzo, talento, pasión y Parque Patricios”.

En tanto que Lali comentó: “Uno puede soñar con que le vaya bien en el trabajo, pero nunca puede imaginar sin querer representar a parte de la gente que admiro”, marcó Lali en el Salón Dorado y ante miles de fanáticos. En ese sentido puntualizó que su trabajo es emocionar y generar empatía con otro”.

“En mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible porque uno lo que tenía alrededor era gente que vivía de lo que podía y lo que tenía y no de lo que quería. Es un reconocimiento que ya me excede, es colectivo”, distinguió la cantautora. Y concluyó: “No hay talento que valga si no tenés gente amorosa alrededor. Hacia adelante todos aquellos que tengan sueños con el arte”.

Lali Espósito es una de las estrellas más populares del entretenimiento hispano. Nació el 10 de octubre de 1991 en Parque Patricios y comenzó su carrera a los 10 años. En sus inicios participó en exitosas series televisivas como “Rincón de Luz” y Floricienta”, mientras que en su adolescencia protagonizó la serie juvenil “Casi Ángeles” que dio origen al grupo musical “Teen Angels”, un cuarteto integrado por Lali, Pedro Lanzani, Nicolás Riera y Eugenia Suarez. “Teen Angels” editaron seis álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y giraron por Argentina, Latinoamérica e Israel.

En 2015 protagonizó por primera vez una novela en el prime time con “Esperanza Mía”, y se convirtió en un éxito rotundo. Lali logró ampliar su público juvenil a toda la familia, llegando a millones de hogares cada día. La actriz volvió a demostrar su rango actoral en la pantalla grande. Primero con la comedia “Permitidos” (2013) y luego en “Acusada” (2018), largometraje dramático que representó a nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

En paralelo a su trabajo actoral, la artista desarrolló una importante carrera musical. Con cuatro álbumes de estudio -“A Bailar” (2013), “Soy” (2016), “Brava” (2018) y “Libra” (2020)-, giras en el interior y exterior de Argentina, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, trascendió en la industria musical definiéndose como una de las líderes femeninas del pop latino.

A su vez cosechó premios y galardones relevantes como el “Premio MTV Europe Music Awards”, “Premios Billboard”, ”Fans Choice Awards”, ‘E! Awards”, “Heat Latin Music Awards” “Kids Choice Awards”, “Gaviotas de Oro y Plata de Viña del Mar”, por solo mencionar algunos. Además, protagonizó las portadas de revistas como “Marie Claire”, “Vogue Latinoamérica”, “Galore”, “Elle”, “Billboard”, “Rolling Stone”, entre otras.

