All Boys trajo un punto de Carlos Casares

All Boys empató 1-1 con Agropecuario en el estadio “Ofelia Rosenzuaig”, Agustín Morales marcó para el Blanco, mientras que Diego Mondino lo hizo para el local, fue por la sexta fecha de la “Zona A” del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

El “Albo” no pudo vencer en su tercer partido como visitante en lo que va del año, pese a ponerse en ventaja casi desde el vestuario. Apenas comenzó el partido, se notó que All Boys no fue a Carlos Casares en busca del “punto importante”, fue a buscar los tres puntos y a los 3 minutos de juego se materializó. Tras un córner desde la derecha para el local, Lisandro Mitre rechazó con los puños y la pelota le cayó a Agustín Morales, quien comenzó con su posesión de la bocha casi desde la puerta del área de All Boys, el “Rayo” avanzó con la cancha libre, en la mitad del campo se deshizo de un rival, continuó con su carrera en velocidad, dejó a dos rivales más en el camino, pisó el área y ante la salida de Juan Rago, Morales remató cruzado, con clase, y mandó el esférico al fondo de la red. Fue un el 1-0 para un All Boys que fue en busca de más.

Tras la corrida memorable del “Rayo”, All Boys se acomodó un poco mejor en el campo de juego y pudo desplegar un poco de su fútbol, presionó al rival, achicó los espacios y cada vez que pudo, generó un contraataque de peligro, como aquel a los 8 minutos, Tobías Bovone recuperó la pelota en ¾ de campo, abrió para Joaquín Ibáñez quien jugó a la izquierda para Enzo Avaro, el extremo centró el balón al corazón del área, Morales recibió y se la bajó a Tomás Granitto, quien desde el borde del área, remató con vehemencia en busca del ángulo inferior izquierdo del arco de Rago, pero el disparo se fue apenas ancho. Durante los siguientes minutos, All Boys tuvo chances para aumentar la ventaja, pero no estuvo preciso en la definición y el rival comenzó a crecer en el juego. A los 26’, tras una serie de rebotes desafortunados, después de un tiro libre para el local por una falta de Avaro que vio la tarjeta amarilla, Alejandro Melo encontró la pelota y disparó, su remate dio en el palo derecho de Mitre pero el rebote le quedó a Diego Mondino, quien casi de casualidad solo tuvo que redirigir el tiro y marcó el gol que le puso el empate al partido. Los siguientes minutos pasaron casi sobresaltos, pero a los 34′ el “Blanco” tuvo una situación clarísima de gol. Entre Avaro, Joaquín Ibáñez y Bovone triangularon una jugada de muy buena manera, este último llegó al fondo de la cancha y centró al segundo palo, Morales entró solo pero, por más de que se haya tirado con los dos pies hacia adelante, no llegó a empujar la pelota para hacer el gol y sin más emociones, Fabrizio Llobet finalizó la primera parte.

Para el complemento, All Boys intentó tener más posesión de la pelota para poder controlar el ritmo de juego y gracias al movimiento del balón, encontrar el espacio para generar una chance de gol. Pero todo esto se vio truncado cuando a los 48 minutos de partido, Llobet decide expulsar a Avaro por doble amarilla. De ahí en más, el equipo de Pablo Frontini se acomodó para jugar más en corto, agrupó sus líneas y apostó por el contraataque perfecto, pero aún con la idea de dominar el ritmo de juego. Con el pasar de los minutos, All Boys comenzó a sentir que el extenuante y sofocante calor de la alta temperatura provocó una merma en su rendimiento, el DT albinegro decidió mover algunas piezas. Frontini hizo ingresar a Mauro Luque, a Francisco Gatti y a Juan Pablo Zárate por los ya cansados Gabriel Pusula, Tomás Granitto y Thomas Amilivia; en busca generar un cambio de aire para poder atacar con más vértigo. Pero el “Albo” no pudo aprovechar los pocos espacios que hubo en el campo rival y poco a poco se fue aferrando al empate, y en la búsqueda de generar un pase largo para aprovechar la velocidad de Morales, Gatti o Luque, Frontini hizo ingresar a Saúl Nelle por Ibáñez. Esto se notó cuando a los 87 minutos, Nelle hace un pase de casi 50m al espacio para que el “Rayo” lo aproveche, y así lo hizo. Llegó a tener la posesión de la pelota, dejó a un rival en el camino y antes de que llegara uno más, remató sutilmente para ubicar el esférico en el ángulo del 2do palo, pero Juan Rago logró desviar el tiro con la punta de sus dedos y envió el balón al córner. Y una vez que se consumieron los 5 minutos que había adicionado Llobet, el “Hombre de Negro” hizo sonar su silbato y decretó el empate en Carlos Casares, fue 1-1 entre Agropecuario y All Boys, en el estadio “Ofelia Rosenzuaig”.

El plantel volvió hoy mismo a la Ciudad de Buenos Aires y regresará a los entrenamientos el lunes, con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” recibirá en Floresta a Guillermo Brown de Puerto Madryn, el próximo fin de semana con día y horario a confirmar.

FORMACIONES:

ALL BOYS (1) : 1. Lisandro Mitre; 2. Tomás Mantia, 3. Tobías Bovone, 4. Franco Pardo, 5. Matías Muñoz (C), 6. Gabriel Pusula, 7. Agustín Morales, 8. Tomás Granitto, 9. Thomas Amilivia, 10. Joaquín Ibáñez y 11. Enzo Avaro. DT: Pablo Frontini.

Suplentes : 12. Lucas Villagra, 13. Facundo Butti, 14. Saúl Nelle, 15. Damián Lizio, 16. Mauro Luque, 17. Francisco Gatti, 18. Juan Pablo Zárate, 19. Santiago Rodríguez y 20. Miqueas González.

C. A. A. (1) : 1.Juan Rago; 2. Diego Mondino, 3. Milton Ramos, 4. Milton Leyendeker, 5. Damián Lemos, 6. Fernando Moreyra, 7. Julián Marcioni, 8. Martín Rivero, 9. Diego Diellos, 10. Alejandro Melo y 11. Emanuel Moreno. DT: Gabriel Gómez.

Suplentes : 12. Felipe Zenobio, 13. Rafael Barrios, 14. Marcelo Herrera, 15. Facundo Fabello, 16. Alejo Montero, 17. Juan Passaglia, 18. Nicolás Silva, 19. Germán Lesman y 20. Alexis Blanco.

CAMBIOS: 63’ Alejo Montero X Milton Leyendeker (A); 65’ Alexis Blanco X Julián Marcioni (A); 70’ Mauro Luque, Francisco Gatti y Juan Pablo Zárate X Gabriel Pusula, Tomás Granitto y Thomas Amilivia (AB); 76’ Juan Passaglia y Germán Lesman X Damián Lemos y Diego Diellos (A); 84’ Saúl Nelle X Joaquín Ibáñez (AB).

AMONESTADOS: 25’ Enzo Avaro (AB), 31’ Tomás Mantia (AB), 69’ Damián Lemos (A) y 89’ Francisco Gatti (AB).

EXPULSADO: 48’ Enzo Avaro, por doble amarilla (AB).

GOLES: 3’ Agustín Morales (AB) y 26’ Diego Mondino (A).

TERNA ARBITRAL : Fabrizio Llobet, Nelson Leiva (Asistente 1), Pascual Fernández (Asistente 2) y Lucas Caballero (Suplente).

ESTADIO : “Ofelia Rosenzuaig”, Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: Sábado 18 de Marzo, All Boys vs. Brown (M)

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys