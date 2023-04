All Boys volvió al triunfo: 2 a 1 a Alvarado

All Boys venció 2-1 a Alvarado en el estadio “Islas Malvinas”, Francisco Ramírez puso en ventaja a los visitantes, mientras que Agustín Morales y Juan Pablo Zárate anotaron para que el “Blanco” diera vuelta el resultado, fue por la decimoprimera fecha de la “Zona A” del torneo “Campeones del Mundo” de la Primera Nacional 2023.

Luego del homenaje a nuestros Héroes de Malvinas, con participación de la Banda Militar de Ituzaingó del Regimiento de Artillería 1 de Campo de Mayo (tocaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas) y con la entrega de plaquetas conmemorativas a los ex combatientes: Daniel Jorge Cobas, Gustavo De Luca, Osvaldo Mazucchelli y Juan José Rovella, el “Albo” volvió al triunfo y logró el primero en Floresta y ante su gente desde que comenzó el torneo.

Durante los primeros minutos del partido, los dirigidos por Darío Stefanatto (de manera interina y acompañado por Juan Huerta) apostaron por la posesión del balón. Jugaron en campo rival e intentaron mover la pelota verticalmente y de banda a banda, en busca del espacio para generar la chance de gol. Pero con el pasar de los minutos, la visita adivinó las intenciones del equipo de Floresta, logró cerrar los espacios y truncó momentáneamente los planes del “Blanco”. Pero a los 13 minutos de juego, Joaquín Ibáñez ejecutó un tiro libre de manera brillante, remató unos centímetros más atrás de la medialuna del área rival y el disparo fue dirigido al ángulo superior derecho del arco de la calle Miranda, pero Juan Manuel Lungarzo llegó con lo justo y con la punta de sus dedos logró desviar el tiro al córner. Apenas 10 minutos más tarde, el “Pollo” Ibáñez ejecutó rápido otro tiro libre pero sobre el borde izquierdo del área rival, habilitó a Enzo Avaro quien dejó atrás a dos rivales con una gambeta y ante la salida del arquero, definió cruzado buscando el palo más lejano de Lungarzo, pero para suerte del equipo visitante, el tiro se fue apenas ancho por la línea de fondo. En el momento justo en donde All Boys estaba arrinconando a su rival contra su arco, una jugada aislada al trámite del partido ubicó a Francisco Ramírez en el área albinegra, definió cruzado y marcó el primer gol de la tarde, el visitante ganaba 1-0 a los 28 minutos de partido. All Boys no estaba contento con esto y fue rápidamente en busca del descuento, pero tras algunas imprecisiones, el tiempo se agotó y el árbitro Nahuel Viñas finalizó la primera parte del partido.

Para el complemento, el Cuerpo Técnico de All Boys hizo ingresar a Juan Pablo Zárate por Enzo Avaro. La idea del “Blanco” fue la misma, pero con la salvedad de que el equipo se paró más arriba en el campo de juego y trató de asfixiar la salida de su oponente. Y tras un minuto de que se inició el segundo tiempo, Alexis Melo (volante interno que hizo su debut como titular en All Boys) realizó un pase que encontró a Agustín Morales solo en la puerta del área rival, el “Rayo” penetró la misma, dejo a dos rivales en el camino con un enganche al medio y antes de que llegaran dos rivales más, definió con violencia, el remate venció la resistencia de Lungarzo y el tiro se hundió en el fondo de la red para que All Boys marque el empate parcial en el marcador. El “Albo” fue por más, creyó en sí mismo y fue por todo. Tomás Granito y Tomás Mantia ya habían ingresado por los golpeados Melo y Mauro Luque, cuando el volante salvadoreño le ganó la posesión de la pelota a un rival en ¾ de cancha, el balón lo recibió Ibáñez, quien vio a Zárate en la esquina derecha del área y hacia él fue el pase. El “Tanque” controló con su pierna derecha, se acomodó y remató con suma vehemencia, el disparo fortísimo infló la red del arco de la Avenida Álvarez Jonte y fue el 2 a 1 para un All Boys que lograba dar vuelta un resultado adverso, cuando el cronometro marcó 71 minutos de juego.

Ya sobre el final del mismo, el Cuerpo Técnico albinegro hizo ingresar a Gabriel Pusula y a Saúl Nelle, para sumar altura defensiva y controlar aún más la posesión del esférico y para que los últimos minutos pasen sin sobresaltos. All Boys movió la pelota, bajó las revoluciones del juego y se hizo dueño total del partido. Y una vez que se cumplieron los 6 minutos que adicionó Viñas, el “Hombre de Negro” hizo sonar su silbato y decretó la segundo victoria de All Boys en el torneo y la primera en Floresta, el “Blanco” derrotó 2-1 a Alvarado de Mar del Plata en el estadio “Islas Malvinas”.

El plantel volverá a los entrenamientos el lunes, con la mente puesta en su próximo rival. El “Blanco” viajará a Mendoza para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, el próximo fin de semana, con día y horario a confirmar.

FORMACIONES:

ALL BOYS (2) : 1. Lisandro Mitre; 2. Facundo Butti (c), 3. Mauro Luque, 4. Francisco Gatti, 5. Matías Muñoz, 6. Franco Pardo, 7. Agustín Morales, 8. Alexis Melo, 9. Thomas Amilivia, 10. Joaquín Ibáñez y 11. Enzo Avaro. DT: Darío Stefanatto.

Suplentes : 12. Alessandro López, 13. Gabriel Pusula, 14. Tomás Mantia, 15. Saúl Nelle, 16. Tomás Granitto, 17. Santiago Rodríguez, 18. Juan Pablo Zárate, 19. Thiago Calone y 20. Miqueas González.

C. A. A. (1) : 1. Juan Manuel Lungarzo; 2. Tomás Berra, 3. Luis Olivera, 4. Mariano Bettini, 5. Franco Bellocq, 6. Agustín Irazoque, 7. Leandro Lacunza, 8. Gonzalo Lamardo, 9. Mauro Albertengo, 10. José Luis Fernández y 11. Francisco Ramírez. DT: César Vigevani.

Suplentes : 12. Julián Lobelos, 13. Nicolás Ihitz, 14. Nicolás Ortiz, 15. Julián Vitale, 16. Ramiro Makarte, 17. Mariano Barbieri, 18. Joao Rodríguez, 19. Guido Vadalá y 20. Sebastián Gularte.

CAMBIOS : ET Juan Pablo Zárate X Enzo Avaro (AB); 56’ Tomás Granitto X Alexis Melo (AB); 62’ Tomás Mantia X Mauro Luque (AB); 62’ Mariano Barbieri X Leandro Lacunza (A); 81’ Gabriel Pusula y Saúl Nelle X Francisco Gatti y Joaquín Ibáñez (AB); 81’ Guido Vadalá y Joao Rodríguez X Francisco Ramírez y José Luis Fernández (A); 86’ Sebastián Gularte y Julián Vitale X Franco Bellocq y Luis Olivera (A).

AMONESTADOS : 21’ Agustín Irazoque (A), 69’ Joaquín Ibáñez (AB) y Franco Bellocq (A), 71’ Juan Pablo Zárate (AB) y 89’ Sebastián Gularte (A).

GOLES : 28’ Francisco Ramírez (A), 46’ Agustín Morales (AB) y 71’ Juan Pablo Zárate (AB).

TERNA ARBITRAL : Nahuel Viñas, Gonzalo Ferrari (Asistente 1), María Belén Bevilaqua (Asistente 2) y Lucas Di Bastiano (Suplente).

ESTADIO : “Islas Malvinas”, Floresta, Ciudad de Buenos Aires.

PRÓXIMA FECHA: 15 de Abril, Gimnasia de Mendoza vs. All Boys.

Fuente y foto: Prensa Club Atlético All Boys