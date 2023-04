Las Perlas en el diván, hacen reír y pensar

“7 Perlas sobre el diván”, la obra escrita por nuestra Vecina Ilustre de Versailles, Marta Pizzo, era un éxito. Hasta que llegó la pandemia. Este año, volvieron (pero no con la frente marchita) al barrio de Carlos Gardel, El Abasto.

La historia muestra a siete mujeres y sus conflictos de amor, de desamor, sus fantasías, sus represiones y depresiones. Todo ocurre en el consultorio de la psicóloga (Laura Sclar, actriz y psicóloga en la vida real) quien también tiene sus cosas…

Hermosa historia, escrita por Marta, una mujer talentosa y comprometida con su barrio, con el tango y con las mujeres; e interpretada por siete excelentes cantantes y actrices: Silvia Nieves, Vivi Verri, Marta Pizzo, Gloria Guerra, Luján Vera, La Palermo y Luisina Mathieu.

La directora de la obra, Jas Mendi (también vecina de Versailles), cuenta que llegó a la obra “por casualidad, estaba dirigiendo otra obra, y el autor de esa obra me comentó que había una autora que andaba buscando directora. Cuando me pasó el número, era un teléfono de línea; ¡hacía años que no llamaba a un teléfono de línea! No es común llamar a un teléfono de línea, y tampoco es tan común que un autor recomiende a otro”.

“Yo vengo del cine, uno aprende que el guión es la materia prima. Después la persona encargada de arte visualizará los atuendos y la escenografía de una manera, el iluminador verá otros detalles que los anteriores no vieron, y así el guión se va transformando. Es un trabajo en equipo, todos los que participan resignifican lo que está escrito”.

Entre aquel primer llamado al número de línea, y la obra puesta en el escenario, no pasaron más de 4 meses. Subió a escena por primera vez en 2018, pasó por Luz del Porvenir durante “Frontera Oeste” (2019).

En pandemia intentaron hacerla virtual, y ahora volvieron con toda la polenta y la calidad que le ponen este grupo de mujeres independientes, decididas, valientes y valiosas. Por supuesto, la pandemia las afectó, y eso se refleja en la obra.

El reestreno fue el 2 de Abril, “a sala llena”, cuenta Marta, entusiasmada. Durante el programa Popurrí (AM 1010, Jueves de 14 a 15) del 30 de Marzo, Luisina, Alejandra, Luján, Gloria, Vivi, Silvia y Laura, compartieron con la audiencia sus sentires sobre este regreso. Ese fue un programa especial, dedicado a la obra y a la música de Las Perlas (puede escucharse en www.labocinaradio.com).

“7 Perlas sobre el diván” puede verse los Domingos 16 de Abril, 7 y 21 de Mayo a las 18, en La Casa del Tango, Guardia Vieja 4049. Entradas disponibles en Alternativa Teatral.

Claudio Serrentino