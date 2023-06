Las pistolas Taser “entrarán en acción entre junio y julio”

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció que la Policía de la Ciudad incorporó 60 pistolas Taser, “que entre junio y julio van a entrar en acción”.

“Son armas no letales que ayudan al policía a hacer su trabajo de la mejor manera, y cuidan la vida de la gente”, sumó al respecto, y agregó: “Salvan vidas y son clave para detener delincuentes donde hay mucha gente alrededor”, dijo el precandidato a Presidente.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano situado en Chacarita, explicó: “La Ciudad por fin tiene las primeras 60 pistolas Taser que, entre junio y julio van a entrar en acción. Después de tanto tiempo donde hubo hechos lamentables que podríamos haber evitado, el Gobierno Nacional se dignó a habilitarnos las importaciones”.

Rodríguez Larreta explicó además que se utilizarán para desbaratar episodios delictivos en situaciones masivas, “donde una bala puede matar a un tercero inocente”, a la vez que indicó que con las Taser se podrá reducir a los delincuentes y evitar el uso de armas de fuego “que podrían generar consecuencias graves no deseadas”.

“Es tan evidente su eficacia que cuesta entender por qué han sido resistidas por el Gobierno Nacional”, expresó, al tiempo que precisó que serán utilizadas por efectivos capacitados.

Asimismo, en la recta final del armado electoral, manifestó: “La inseguridad es un problema nacional que el Gobierno no quiere, no puede o no sabe solucionar. Este es un ejemplo, las Taser tienen aval mundial, fundamental para evitar desgracias, pero el Gobierno se viene negando al progreso con excusas ridículas”.

Fuente: Noticias Argentinas